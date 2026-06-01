14-Jährige vor Trafik zusammengebrochen – Freund (30) festgenommen

In Wien-Floridsdorf ist am Samstag ein 14-jähriges Mädchen mit sichtbaren Verletzungen im Gesicht und am Hals vor einem Tabakgeschäft aufgefunden worden. Die Jugendliche schilderte den eingetroffenen Beamten, dass ihr Freund sie gewürgt und körperlich attackiert hatte. Ein 30-jähriger Mann wurde daraufhin festgenommen.

Gegen 7.30 Uhr entdeckte ein Passant das Mädchen in der Nähe der Scottgasse – zusammengebrochen vor einer Trafik. Er alarmierte die Polizei. Gegenüber den Beamten gab die 14-Jährige an, von ihrem Freund geschlagen, gewürgt und in den Bauch getreten worden zu sein. Darüber hinaus soll er ihr Mobiltelefon zerstört haben.

Festnahme & Verbot

Zunächst weigerte sich das Mädchen, den Tatverdächtigen zu benennen. Mithilfe eines Zeugen gelang es den Ermittlern dennoch, den Mann zu identifizieren. Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen österreichischen Staatsbürger.

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Beamte der WEGA nahmen den Mann in seiner Wohnung fest. Bei seiner ersten Befragung räumte er die Beschädigung des Mobiltelefons ein, stritt jedoch ab, das Mädchen gewürgt, geschlagen oder getreten zu haben. Die Polizei verhängte gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.

Nach seiner Vernehmung wurde der 30-Jährige auf freiem Fuß angezeigt – unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen.

Die 14-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.