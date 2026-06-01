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Jobkrise verschärft sich – Arbeitslosenzahlen erneut gestiegen

Jobkrise verschärft sich – Arbeitslosenzahlen erneut gestiegen
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Die anhaltend schwache Konjunktur hinterlässt deutliche Spuren auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Ende Mai waren beim Arbeitsmarktservice insgesamt mehr als 378.000 Menschen entweder arbeitslos gemeldet oder befanden sich in einer Schulungsmaßnahme – ein Zuwachs von 0,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,1 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent, wie das Sozialministerium am Dienstag bekannt gab.

Offene Stellen sinken

Gleichzeitig ging die Zahl der beim AMS sofort verfügbaren offenen Stellen im Jahresvergleich um 5,4 Prozent auf rund 79.000 zurück. Der ÖVP-Wirtschaftsbund, der in seinem Stellenmonitor sämtliche Onlinejobportale auswertet, zählte hingegen 167.000 offene Stellen.

Schumanns Appell

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) richtete angesichts dieser Entwicklung einen klaren Appell an die Unternehmen. Sie verlangte ein grundsätzliches Umdenken im Umgang mit älteren Beschäftigten: „Ältere Arbeitssuchende müssen vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Chance auf einen Wiedereinstieg ins Erwerbsleben haben“, erklärte Schumann in einer Aussendung.

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