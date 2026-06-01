Feuerwerksfabrik in Flammen – Druckwelle erschüttert Malta (VIDEOS)

Eine Detonation, die ganz Malta aufweckte und Spuren hinterließ, die noch lange sichtbar bleiben werden.

Früh am Morgen erschütterte eine gewaltige Explosion eine Feuerwerksfabrik auf Malta. Gegen 6.30 Uhr detonierte es in der Anlage „Lourdes“ in der Triq il-Qadi – mit verheerenden Folgen für die umliegenden Gebäude. Eine mächtige Rauchsäule stieg in den Himmel und war von weiten Teilen der Insel aus zu sehen, die Druckwelle und die damit verbundenen Bodenerschütterungen waren noch in den zentralen und nördlichen Landesteilen spürbar.

A break from our regular scheduled historical footage, explosion at the Ta’ Lourdes fireworks factory in Magħtab in Malta at around 6:36 local time today on June 1st 2026 pic.twitter.com/o9w3w4DRzs — hw97karbine (@hw97karbine) June 1, 2026

Keine Vermissten

Wie die Polizei mitteilte, wurden sämtliche Fabriksbeschäftigten sowie Anwohner aus der unmittelbaren Umgebung wohlbehalten angetroffen – niemand wird vermisst. Die Einsatzkräfte der Zivilschutzbehörde konnten das Gelände zunächst nicht betreten, da dort noch Brände loderten und weitere kleinere Explosionen auftraten.

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💥Explosion at the Ta’ Lourdes fireworks factory in Magħtab in Malta at around 6:36 local time today on June 1st 2026 Residential buildings, cars, and other structures in the vicinity of the plant were damaged. There have been no reports of casualties yet pic.twitter.com/dGHY41j8fk — News.Az (@news_az) June 1, 2026

Die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls sowie zur genauen Schadenshöhe laufen derzeit auf Hochtouren.