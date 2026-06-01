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Explosion

Feuerwerksfabrik in Flammen – Druckwelle erschüttert Malta (VIDEOS)

Feuerwerksfabrik in Flammen – Druckwelle erschüttert Malta (VIDEOS)
FOTO: Screenshot X
2 Min. Lesezeit |

Eine Detonation, die ganz Malta aufweckte und Spuren hinterließ, die noch lange sichtbar bleiben werden.

Früh am Morgen erschütterte eine gewaltige Explosion eine Feuerwerksfabrik auf Malta. Gegen 6.30 Uhr detonierte es in der Anlage „Lourdes“ in der Triq il-Qadi – mit verheerenden Folgen für die umliegenden Gebäude. Eine mächtige Rauchsäule stieg in den Himmel und war von weiten Teilen der Insel aus zu sehen, die Druckwelle und die damit verbundenen Bodenerschütterungen waren noch in den zentralen und nördlichen Landesteilen spürbar.

Keine Vermissten

Wie die Polizei mitteilte, wurden sämtliche Fabriksbeschäftigten sowie Anwohner aus der unmittelbaren Umgebung wohlbehalten angetroffen – niemand wird vermisst. Die Einsatzkräfte der Zivilschutzbehörde konnten das Gelände zunächst nicht betreten, da dort noch Brände loderten und weitere kleinere Explosionen auftraten.

Die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls sowie zur genauen Schadenshöhe laufen derzeit auf Hochtouren.

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