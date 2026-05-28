**Ein geplatzter Chemietank in einer US-Papierfabrik – was zunächst wie ein Unfall wirkte, entwickelte sich zur Katastrophe mit elf Todesopfern.**

Bei einem schweren Chemieunfall in einer Papierfabrik im US-Bundesstaat Washington sind vermutlich elf Menschen ums Leben gekommen. Neben den zwei bereits bestätigten Todesopfern dürften auch alle neun zunächst als vermisst gemeldeten Personen bei dem Unglück gestorben sein, teilte die Feuerwehr in Longview am Mittwoch (Ortszeit) mit. Nach möglichen Überlebenden wird nicht mehr gesucht.

Tank platzt

Das Unglück ereignete sich am Dienstag, als ein großer Tank mit sogenannter Weißlauge – einer Chemikalie in der Papierherstellung – in der Fabrik platzte. Neun Menschen wurden verletzt. Fahrzeuge und Gebäude in unmittelbarer Nähe des Tanks wurden durch die ausgetretene Chemikalie zum Teil erheblich beschädigt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Behörden stellten bereits kurz nach dem Unfall klar, dass für die Bevölkerung rund um die Fabrik in Longview keine Gefahr besteht. Die Stadt liegt rund eine Autostunde nördlich von Portland im US-Bundesstaat Oregon.

Der betroffene Betrieb, die Nippon Dynawave Packaging, gehört zur japanischen Nippon Paper Group.