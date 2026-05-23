Tank mit 26.000 Liter Gift kurz vor Explosion – Tausende Anrainer evakuiert (VIDEOS)

Ein leckgeschlagener Chemietank versetzt Zehntausende in Angst – und stellt die Behörden vor ein gefährliches Dilemma mit nur zwei Ausgängen.

In Kalifornien hat am Freitag ein Chemietank in Garden Grove, einer Stadt südöstlich von Los Angeles, ein gefährliches Leck entwickelt – und damit eine großangelegte Evakuierungsaktion ausgelöst. Zehntausende Anwohner wurden von den Behörden aufgefordert, die betroffene Zone umgehend zu verlassen. Der Tank fasst 26.000 Liter einer entzündlichen Flüssigkeit und birgt das Risiko einer Explosion, die giftige Dämpfe über das dicht besiedelte Stadtgebiet verbreiten könnte.

Bei dem ausgetretenen Stoff handelt es sich um Methylmethacrylat – eine flüchtige, leicht entzündliche Chemikalie, die in der Kunststoffproduktion eingesetzt wird. Laut der US-Arbeitsschutzbehörde OSHA kann die Einatmung von Methylmethacrylat-Dämpfen Augen, Haut und Atemwege reizen und zu Symptomen wie Husten, Kurzatmigkeit und Kopfschmerzen führen. Besonders gefährlich: Die Behörde warnt ausdrücklich vor bronchienreizenden und asthmatischen Reaktionen bei empfindlichen Personen. Hinzu kommt, dass die Dämpfe schwerer als Luft sind und sich in Bodennähe ansammeln können – schon bei relativ niedrigen Konzentrationen können entzündliche und explosive Dampf-Luft-Gemische entstehen.

Zwei Szenarien

Einsatzleiter Craig Covey schilderte die Lage in drastischen Worten und ließ keinen Zweifel an der Schwere der Situation. „Es bleiben buchstäblich nur noch zwei Optionen“, erklärte Covey. „Entweder gibt der Tank nach und lässt 26.000 Liter hochgefährlicher Chemikalien auf den angrenzenden Parkplatz laufen.“ Als zweites Szenario nannte er eine mögliche Explosion des Behälters, die auch benachbarte Tanks mit Kraftstoffen oder weiteren Chemikalien in Mitleidenschaft ziehen könnte.

🚨🇺🇸 #BREAKING Update: A major chemical emergency is unfolding in Garden Grove, California after a 34,000-gallon tank containing toxic MMA at an aerospace facility entered critical condition. Orange County Fire Authority officials warned the situation could end in either a… https://t.co/6N3kxk8GAN pic.twitter.com/qJb2Vu4Gnb — The Globe & News (@TheGlobeNewt) May 22, 2026

Tausende verweigern Evakuierung

Polizeichef Amir El-Farra bezifferte die Zahl der zur Evakuierung aufgeforderten Personen auf rund 40.000. Trotz der eindringlichen Warnungen verweigerten Tausende Betroffene die Räumung ihrer Wohnungen.

Einsatzleiter Covey wandte sich daraufhin direkt an die Bevölkerung: „Bitte kommen Sie unseren Bitten und Anordnungen zur Evakuierung nach.“