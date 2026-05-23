Tumor ausgependelt: 14-Jährige Krebspatientin stirbt nach Pflanzen-Infusion

Ein Kärntner Arzt, Tausende Patienten, umstrittene Methoden – und mittendrin der Tod eines 14-jährigen Mädchens.

Schwere Vorwürfe gegen einen Arzt aus Kärnten: Der 68-Jährige soll zwischen 2007 und 2025 insgesamt 6.550 Patienten durch fragwürdige medizinische Praktiken in Gefahr gebracht haben. Öffentlich bekannt wurde der Fall durch den Tod eines 14-jährigen Mädchens, das an einer Krebserkrankung litt. Der Mediziner soll das Kind mit einer Infusion auf Basis der Pflanze Katzenkralle behandelt haben – die Therapie blieb ohne Wirkung, das Mädchen starb.

Im Zuge des anschließenden Verfahrens gegen die Eltern rückte auch der Arzt selbst in den Fokus der Ermittler. Der Vater des verstorbenen Mädchens erhob dabei konkrete Anschuldigungen: Der Angeklagte habe ihm gegenüber erklärt, dass Injektionen aus Katzenkralle und Vitamin C „gute Erfolge“ hervorrufen würden. Gemeinsam mit einem Kollegen habe er den Tumor ausgependelt und dabei die Einschätzung abgegeben, dieser sei nicht bösartig – darüber hinaus soll der Beschuldigte die Familie davon abgehalten haben, eine Biopsie durchführen zu lassen.

Tödliche Behandlungen

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, meldete sich in der Folge auch die Witwe eines Tätowierers zu Wort. Demnach habe der Arzt ihren verstorbenen Mann ebenfalls mit einer Infusionstherapie aus Katzenkralle und weiteren Substanzen behandelt. Diese Behandlung soll bei dem Mann einen tödlichen Herz- und Hirninfarkt ausgelöst haben.

Besonderes Gewicht hatten die Ausführungen eines Gutachters aus Innsbruck, der sich im Rahmen seines Sachverständigengutachtens eingehend mit den Methoden des Angeklagten befasst hatte. Er stellte fest, dass der Beschuldigte versucht habe, einen Tumor durch Pendeln zu diagnostizieren – also festzustellen, ob es sich um einen gut- oder bösartigen Befund handle. Dieses Vorgehen sei medizinisch nicht anerkannt und stelle „reine Spekulation“ dar, so der Gutachter. Zudem warf er dem Angeklagten vor, die krebskranke Jugendliche weiterbehandelt zu haben, obwohl zu keinem Zeitpunkt eine Biopsie vorlag.

Widersprüchliche Aussagen

Auch der mutmaßliche Mitbehandler des Arztes – ein sogenannter „Alchemist“ – kam im Rahmen der Verhandlung zu Wort. Sowohl er als auch der Angeklagte bestritten, den Tumor ausgependelt zu haben. Der Arzt betonte überdies, den MRT-Befund des Mädchens nie zu Gesicht bekommen zu haben. Er habe den Vater ausdrücklich zur Durchführung einer Biopsie gedrängt und die Behandlung mangels gesicherter Diagnose schließlich abgebrochen.

Das Verfahren musste vertagt werden. In den kommenden Verhandlungsterminen sollen weitere Zeugen gehört werden, darunter auch die Mutter des verstorbenen Mädchens.

Für den Arzt gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.