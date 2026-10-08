Messi tritt zurück: Ronaldo würdigt ihn mit emotionaler Botschaft

Ein Instagram-Post, Millionen Reaktionen und eine Ära endet. Selbst sein größter Rivale konnte nicht schweigen.

Lionel Messi, 39 Jahre alt und einer der prägendsten Fußballer der Sportgeschichte, hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft offiziell erklärt. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram, der weltweit millionenfach kommentiert und geliked wurde, blickte er auf seine Karriere im Nationaltrikot zurück und widmete seinen Abschied neben seiner Familie auch der argentinischen Fußballlegende Diego Maradona.

Tribut an Maradona

Besonders eindringlich fiel Messis Erinnerung an Maradona aus, der Argentinien 1986 zum Weltmeistertitel geführt hatte. „Ich möchte Diego nicht vergessen, der unser Land dorthin gebracht hat, wo es hingehört“, schrieb Messi in seinem Post. Maradona hatte die argentinische Nationalmannschaft auch 2010 als Trainer betreut – damals noch mit dem jungen Messi in seinen Reihen.

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Messi selbst vollendete 2022 in Katar, was Maradona 36 Jahre zuvor begonnen hatte, und führte Argentinien zum zweiten Weltmeistertitel der Landesgeschichte. Auf seine Zeit im Nationaldress blickt Messi nach eigenen Angaben mit Stolz und Wehmut zugleich zurück. „Gestern war mein letztes Spiel, und ich vermisse es schon, das himmelblau-weiße Trikot zu tragen“, hielt er in seinem Abschiedspost fest.

Sein finales Länderspiel bestritt er am 6. Oktober 2026 im Estadio Monumental in Buenos Aires gegen Benin, das Argentinien mit 3:0 gewann. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Auch das WM-Endspiel im Sommer in den USA gegen Spanien, das Argentinien mit 0:1 nach Verlängerung verlor, zählte zu den prägenden Momenten seiner Laufbahn auf internationalem Parkett.

Ronaldos Reaktion

Selbst Cristiano Ronaldo, 41 Jahre alt und über Jahrzehnte Messis schärfster Konkurrent um die Spitzenposition im Weltfußball, meldete sich unter dem Beitrag zu Wort. „Leo, so viele Jahre hast du dein Land verteidigt und eine Geschichte geschrieben, die für immer in Erinnerung bleiben wird. Mein ganzer Respekt für das, was du mit Argentinien erreicht hast. Eine Umarmung.“, kommentierte der portugiesische Nationalspieler.