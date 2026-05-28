Legendärer Strand-Serienhit kommt: „Baywatch“-Fans drehen durch

Rote Badeanzüge, Zeitlupe, Malibu – eine Legende kehrt zurück. Der erste Teaser zur neuen „Baywatch“-Serie sorgt für Millionen Aufrufe.

Attraktive Figuren in knapper roter Badekleidung, die in Zeitlupe über den Strand laufen – diese Bilder haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Die Kultserie mit David Hasselhoff und Pamela Anderson lief von 1989 bis 2001 über elf Staffeln. 2017 brachte ein Kinofilm mit Dwayne Johnson, Zac Efron und Alexandra Daddario die Marke auf die große Leinwand. Bereits 2023 wurde publik, dass eine Neuauflage der Erfolgsserie in Vorbereitung ist.

Serienstart 2027

Der Starttermin ist für Jänner 2027 angesetzt, wie unter anderem der „Hollywood Reporter“ meldet. Ein genaues Datum wurde bislang noch nicht kommuniziert. Offiziell bestätigt ist der Serienstart im Jahr 2027 jedenfalls bereits. Die neue Serie soll in der US-Fernsehsaison 2026/2027 auf Fox Premiere feiern, für die zunächst zwölf Episoden bestellt wurden. Erstes Bildmaterial ist ebenfalls schon aufgetaucht – und nun wurde zusätzlich ein Teaser veröffentlicht, der die neue Rettungsschwimmer-Crew erstmals in Bewegung zeigt – selbstverständlich in Zeitlupe.

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Zu hören ist dabei die unverwechselbare Titelmelodie der Originalserie, die wohl kaum jemandem unbekannt sein dürfte. Zu sehen sind einige der neuen Darstellerinnen und Darsteller in den charakteristischen roten Badeanzügen. Veröffentlicht wurde das Video von Stephen Amell in seinen sozialen Netzwerken. Der aus „Arrow“ bekannte Schauspieler übernimmt eine der zentralen Rollen in der Neuauflage und ist im Kurzclip ebenfalls zu sehen. Allein auf Instagram wurde das Video innerhalb kürzester Zeit weit über zwei Millionen Mal aufgerufen – hinzu kommen zahlreiche weitere Aufrufe auf anderen Plattformen.

Es handelt sich um eine Fortsetzung des Originals, die erneut die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer von Malibu in den Mittelpunkt stellt. Die inhaltliche Ausrichtung orientiert sich damit am Vorgänger – zumal mit Hobie Buchannon, dem Sohn des früheren Hauptcharakters Mitch, eine direkte Verbindung zur Originalserie hergestellt wird. Einzelne Elemente sollen dabei zeitgemäß neu interpretiert werden.

Neue Besetzung

Stephen Amell verkörpert Hobie Buchannon, den Sohn des von David Hasselhoff gespielten Rettungsschwimmers Mitch. Jessica Belkin spielt Hobies Tochter Charlie, von der er lange Zeit nichts wusste und die plötzlich vor seiner Tür steht. Darüber hinaus sind Noah Beck, Shay Mitchell, Livvy Dunne und Brooks Nader als Teil der Besetzung bestätigt.

Bereits offiziell bestätigt ist, dass Erika Eleniak und David Chokachi in ihre ursprünglichen Rollen als Shauni McClain und Cody Madison zurückkehren werden.