Bei Staatsbesuch in China: Roboter tanzen Kolo vor Vucic (VIDEO)

Roboter tanzen Volkstanz, Milliarden-Deals werden besiegelt – Vucics Besuch in einem Industriewerk sorgt für unvergessliche Bilder.

Beim Besuch des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic im Werk des Unternehmens Minth wartete eine ungewöhnliche Begrüßung auf ihn: Roboter führten den traditionellen serbischen Volkstanz Moravac auf – eine Choreografie, die den Staatschef sichtlich beeindruckte.

Vucic nutzte den Auftritt als Anlass für eine nachdenkliche wie humorvolle Reflexion über das Verhältnis von Technologie und Tradition. „Als ich die Roboter unseren Kolo Moravac (traditionellen Reigentanz) tanzen sah, wurde mir klar, dass Technologie nicht mehr nur eine Angelegenheit der Wissenschaft und der Maschinen ist, sondern auch des Verständnisses für Tradition und den Geist eines Volkes“, sagte er.

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Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Ich gebe zu, sie tanzen besser als ich – was freilich keine große Kunst ist. Aber zum ersten Mal habe ich jemanden gefunden, der mir in der Arbeitsdisziplin ebenbürtig ist. Sie brauchen keine Pause, beklagen sich nicht über Arbeitszeiten und fragen nicht nach einem freien Wochenende.“

Milliarden-Verträge

Neben dem kulturellen Spektakel standen handfeste Wirtschaftsergebnisse im Mittelpunkt des Besuchs. Vucic gab bekannt, insgesamt 14 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen besucht und Verträge im Gesamtwert von 993 Millionen Euro unterzeichnet zu haben.

Mit Blick auf künftige Investitionsvorhaben zeigte sich der Präsident zuversichtlich. Städte wie Sabac, Cuprija, Indjija und perspektivisch auch Leskovac sollen von den laufenden Gesprächen profitieren.

Darüber hinaus verwies Vucic auf Verhandlungen mit Unternehmen, die Interesse an Investitionen in die traditionsreichen Betriebe Jumko und Simpo bekundet hätten. „Wir bemühen uns seit Jahren darum, aber ich glaube, dass wir diesmal einer echten, nachhaltigen Lösung nahekommen – keiner, die nur ein halbes oder ein ganzes Jahr hält“, betonte er.