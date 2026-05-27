Xi Jinping ehrt Vucic: Serbiens Präsident erhält Chinas höchsten Freundschaftsorden

Peking, große Bühne, seltene Geste: Serbiens Präsident empfängt Chinas höchste Auszeichnung – persönlich überreicht von Xi Jinping.

In Peking hat Chinas Staatspräsident Xi Jinping den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic mit dem Freundschaftsorden ausgezeichnet – der höchsten staatlichen Ehrung, die die Volksrepublik China an ausländische Staatsbürger vergeben kann. Vucic bezeichnete die Auszeichnung als von besonderem Wert, „gewebt aus Emotionen, Kraft, Beharrlichkeit, Ausdauer und dem enormen gegenseitigen Respekt, der unsere beiden Länder auszeichnet“. Besonders bewegt zeigte er sich davon, dass Xi den Orden persönlich überreicht habe – zum zweiten Mal überhaupt wohne der chinesische Staatspräsident einer solchen Zeremonie bei.

In seiner Dankesrede wandte sich Vucic direkt an Xi Jinping: „Verehrter Präsident Xi, lieber Freund, es ist mir eine außerordentliche Ehre und große Freude, in meinem Namen und im Namen der Republik Serbien diese höchste Auszeichnung von einem großen Freund bei diesem feierlichsten Anlass eines historischen Besuchs entgegenzunehmen.“ Er nehme den Orden nicht allein für sich entgegen, betonte Vucic, sondern im Namen eines zwar kleinen, aber stolzen und würdevollen Volkes – eines Volkes, das sich über Jahrhunderte für seine Freiheit eingesetzt und diese über alles gestellt habe.

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Vucics Dankesworte

Er dankte Xi dafür, diesen Kampf um Unabhängigkeit, Souveränität und Freiheit unter den schwierigen Bedingungen der modernen Welt anzuerkennen und zu respektieren. Vucic nutzte seine Rede auch, um China und Xi für jede Form der Unterstützung zu danken – wirtschaftlich, politisch und darüber hinaus. „Danke dafür, dass Sie in schwierigen Momenten als großer Mensch, als großer Präsident eines schönen und großen Landes, an der Seite des serbischen Volkes standen. In der Politik heißt es, dass nichts kürzer währt als Dankbarkeit. Wir Serben sind da anders – bei uns wird die Dankbarkeit ewig währen, denn nach Ihrem historischen Besuch in Smederevo erhalten die Arbeiter in unserem Stahlwerk seit zehn Jahren regelmäßige, sehr anständige Gehälter“, sagte Vucic.

Auch die Probleme rund um die Kupfermine im Osten Serbiens seien nach Xis Besuch gelöst worden, und der Staatsbesuch 2024 habe einen neuen Investitionszyklus in Gang gesetzt. „Aber mehr als alles andere haben Sie stets ein kleines Land respektiert – und das können die Bürgerinnen und Bürger Serbiens niemals vergessen“, sagte Vucic. Den Umstand, dass Xi ihm den Orden persönlich überreiche, hob er als besondere Auszeichnung hervor: „Es gibt keine größere Ehre und keinen größeren Stolz für mich.“

Mit Verweis auf ein serbisch-chinesisches Sprichwort, wonach ein Mann nur in Momenten großer Freude das Recht habe zu weinen, gestand Vucic, er habe fast eine Träne vergossen, als er von der persönlichen Übergabe durch Xi erfahren habe. Der Orden spiegle gemeinsame Errungenschaften wider, die sein Land heute prägten: Brücken, moderne Verkehrswege, Infrastrukturprojekte, die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke der Region, das Stahlwerk in Smederevo und die wiederbelebte Kupfermine in Bor.

In der Auszeichnung sehe er Unterstützung für das gesamte serbische Volk, sagte Vucic weiter. „Ich sehe die Völker Serbiens und Chinas, die gemeinsam eine neue Ära aufbauen – eine Zukunft, die sich durch alle vier globalen Initiativen von Präsident Xi zieht, die wir begeistert und nachdrücklich unterstützt haben.“ Mit einem chinesischen Sprichwort – echtes Gold fürchte kein Feuer – fügte er hinzu: Echte Freundschaft fürchte auch keine Prüfungen.

Orden als Verpflichtung

In all diesen Jahren habe er viel von Xi gelernt, so Vucic. Er erinnerte an vertrauliche Gespräche unter vier Augen, in denen er Xi unter starkem äußerem Druck erlebt habe – und dabei einen außerordentlich mutigen Menschen gesehen habe, der bereit gewesen sei, für sein Land zu kämpfen. „Sie sind ein großer Führer, ich vertrete ein kleines Land – aber glauben Sie mir, dass ich neben dem enormen Respekt und der Zuneigung, die ich für Ihr Land und Ihr Volk hege, mich mit derselben Entschlossenheit stets für die Interessen meines Serbiens einsetze, das ich über alles auf der Welt liebe“, sagte Vucic.

Einen schöneren Tag in seiner beruflichen Laufbahn könne er sich nicht vorstellen. Die Auszeichnung verstehe er zugleich als Verpflichtung für die Zukunft: „Danke für das, was Sie getan haben – aber das ist auch eine größere Verpflichtung für mich, mich um unsere Beziehungen zu kümmern und alles dafür zu tun, dass Serbien und China gemeinsam eine Zukunft aufbauen, genau so, wie Sie es vorgesehen haben. Es lebe die stahlharte Freundschaft zwischen Serbien und China – ich danke Ihnen unendlich.“

Der Freundschaftsorden wurde auf Grundlage des chinesischen Gesetzes über nationale Medaillen und nationale Ehrentitel eingeführt, das am 1. Jänner 2016 in Kraft trat. Verliehen wird er an Ausländer, die einen außergewöhnlichen Beitrag zur sozialistischen Modernisierung Chinas, zur Förderung des internationalen Austauschs und der Zusammenarbeit mit China sowie zur Wahrung des Weltfriedens geleistet haben. Die erste Verleihung hatte 2018 stattgefunden; erster Träger war der russische Präsident Wladimir Putin.

Zu den späteren Ausgezeichneten zählen unter anderem der erste kasachische Staatspräsident Nursultan Nasarbajew sowie der kubanische Staatschef Raúl Castro.