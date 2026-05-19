Putin landet mit dutzenden Abkommen im Gepäck in Peking

Kurz nach Trump landet nun auch Putin in Peking – und bringt eine lange Liste mit Abkommen im Gepäck.

Nur wenige Tage nach US-Präsident Donald Trump ist nun auch Kreml-Chef Wladimir Putin zu einem Staatsbesuch in China eingetroffen. Sein Flugzeug landete kurz nach 23.00 Uhr Ortszeit auf dem Pekinger Flughafen, wo er von chinesischen Beamten empfangen wurde. In einem noch vor der Abreise aufgezeichneten Video hatte Putin erklärt, er freue sich auf seinen erneuten Besuch in China.

Putins China-Besuch

Die Reise erfolgt auf Einladung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Im Mittelpunkt der Gespräche steht laut Kreml der weitere Ausbau der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China.

Für den morgigen Tag sind direkte Gespräche zwischen Putin und Xi geplant, bei denen neben den bilateralen Beziehungen auch internationale und regionale Fragen auf der Agenda stehen. Darüber hinaus ist ein Treffen Putins mit Ministerpräsident Li Qiang vorgesehen.

Geplante Abkommen

Nach Angaben aus Moskau sollen im Rahmen des Besuchs rund 40 Dokumente unterzeichnet werden, die unter anderem die Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Handel, Verkehr und Bauwesen betreffen.

Erwartet wird zudem, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie der Nahost-Konflikt zur Sprache kommen.