Amerikas Milliarden gegen Chinas Pipeline-Macht in Bosnien

Zwischen amerikanischem Kapital und chinesischen Milliarden steht ein Land, das noch keine Antwort auf die drängendste Frage hat.

Bosnien und Herzegowina ist ein kleines Land mit einer großen Angewohnheit: abwarten. Abwarten, bis sich die Weltlage klärt, bis die Großen sich einigen, bis jemand anderes das Risiko trägt – und sich dann das Recht vorbehalten, im Nachhinein zu sagen, man habe es ja gewusst. Doch die Welt des Jahres 2025 fragt kleine Länder nicht mehr, ob sie an einem Scheideweg stehen wollen. Sie stellt sie einfach dorthin.

Und genau dort steht Bosnien und Herzegowina heute: zwischen dem Westen, dem es politisch zugehört, Europa, dem es formal anstrebt, Amerika, auf das es zunehmend hört, und China, das sich immer offener als strategischer Partner anbietet.

Ein Bericht des Portals Akta.ba über amerikanisches Kapital, das in Schlüsselsektoren der bosnischen Wirtschaft vordringt, wirft eine Frage auf, die in der öffentlichen Debatte des Landes häufig umgangen wird: Bedeutet strategische Partnerschaft tatsächlich Entwicklung – oder bedeutet sie die Übergabe wichtiger Ressourcen an fremde Hände? In einem Land ohne kohärente Wirtschaftsstrategie wird jedes größere ausländische Kapital rasch zur wirtschaftlichen, politischen und sicherheitspolitischen Angelegenheit.

Denn es macht einen erheblichen Unterschied, ob ausländisches Kapital in Handel, Tourismus oder Dienstleistungen fließt – oder ob es in Energie, Gas, Stromversorgung, Bankwesen, Telekommunikation, Bergbau, Infrastruktur und Daten eindringt. Das sind keine bloßen Investitionen mehr. Das sind Stellschrauben des Staates.

Energetische Neuordnung

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage der sogenannten Südinterkonnektion. Das Gaspipeline-Projekt in Richtung Kroatien wird als Beitrag zur Energiesicherheit, zur Diversifizierung der Versorgung und zur Verringerung der Abhängigkeit von russischem Gas präsentiert. Das erklärte Ziel ist die Anbindung von Bosnien und Herzegowina an das kroatische Gasnetz und das LNG-Terminal auf der Insel Krk – womit das Land eine alternative Versorgungsroute erhielte.

Auf den ersten Blick klingt das nach einem rationalen strategischen Schritt. Eine einseitige Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten und einer einzigen geopolitischen Linie wäre tatsächlich problematisch. Doch die Südinterkonnektion ist mehr als eine Frage der Rohre. Sie ist eine Frage der Kontrolle. Wer baut? Wer finanziert? Wer verwaltet? Wer legt die Preise fest? Wer trägt das Risiko? Und: Bedeutet Unabhängigkeit von einem Machtzentrum zwangsläufig Abhängigkeit von einem anderen?

Umso bedeutsamer ist die Rolle, die die USA in diesem Zusammenhang spielen. Die amerikanische Botschaft begrüßte im April 2026 die Verabschiedung der Gesetzesänderungen zur Südinterkonnektion im Repräsentantenhaus des Parlaments der Föderation Bosnien und Herzegowina und verwies darauf, dass damit die rechtlichen Grundlagen für einen amerikanischen Investor geschaffen worden seien, der die Pipeline errichten und amerikanisches Gas nach Bosnien und Herzegowina liefern solle. Wenn amerikanisches Kapital in den energetischen Kreislauf eines Staates eintritt, geht es nicht mehr allein um Infrastruktur. Es geht um eine neue geopolitische Architektur des Landes.

Lehre aus Block 7

Auf der anderen Seite steht das chinesische Angebot. China ist längst keine ferne Wirtschaftsmacht mehr, die man nur aus Statistiken kennt. Es ist seit Jahren in der Region präsent – über Kredite, Infrastrukturprojekte, Wärmekraftwerke, Autobahnen, Brücken, Telekommunikationsnetze und Industrievorhaben. Das prominenteste Beispiel für Bosnien und Herzegowina ist Block 7 des Wärmekraftwerks Tuzla. Das Projekt wurde jahrelang als Modernisierungsmaßnahme und Beitrag zur Energiesicherheit vermarktet. Chinesische Auftragnehmer waren in einen EPC-Vertrag im Wert von über 1,4 Milliarden Konvertible Mark eingebunden, und Elektroprivreda BiH leistete im Jahr 2020 eine Anzahlung von rund 247,9 Millionen Konvertible Mark. Nach Komplikationen – vor allem wegen der Unmöglichkeit, Schlüsselkomponenten von General Electric zu beschaffen – wurde der Vertrag aufgelöst und die Anzahlung zurückerstattet.

Block 7 ist kein gescheitertes Energieprojekt und sonst nichts. Es ist eine Lehrstunde darüber, wie Bosnien und Herzegowina große Verträge eingeht: ohne hinreichend klare Strategie, ohne ausreichend starke institutionelle Kontrolle und ohne das Bewusstsein, dass sich die globale Politik schneller verändert als die eigenen Vertragswerke. Die chinesische Investition in Tuzla scheiterte an amerikanischer Technologie, europäischen Regelwerken und heimischer Trägheit.

Deshalb ist die Frage nicht so einfach wie: Amerika oder China? China ist eine wirtschaftliche Großmacht. Laut Weltbankdaten zählt das Land rund 1,41 Milliarden Einwohner, die USA hingegen etwa 340 Millionen. Beim nominalen Bruttoinlandsprodukt verschiebt sich das Bild: Die amerikanische Wirtschaft belief sich 2024 auf etwa 28,8 Billionen US-Dollar, die chinesische auf rund 18,7 Billionen. Noch deutlicher wird der Unterschied beim BIP pro Kopf: Die USA kommen auf rund 84.500 US-Dollar, China auf etwa 13.300 – ein Verhältnis von mehr als sechs zu eins.

Dennoch wäre es ein Fehler, China zu unterschätzen. Das Wirtschaftswachstum lag 2024 bei 5,0 Prozent, jenes der USA bei 2,8 Prozent. China verfügt über eine enorme Produktionsbasis, industrielle Disziplin und die Fähigkeit, Großprojekte in einem Tempo umzusetzen, das der Westen häufig nicht mehr erreicht.

Es wäre daher falsch, China als eine „Alternative“ zu betrachten, die man allein deshalb ablehnen sollte, weil Washington ein Problem mit Peking hat. Ebenso falsch wäre es, China als Retter zu sehen, der kommt, baut, finanziert und ohne politischen Preis wieder geht. Großmächte verschenken keine Strategie. Sie lassen sie sich bezahlen – durch Einfluss, Verträge, Standards, Schulden, Technologie und Abhängigkeit.

Amerika ist für Bosnien und Herzegowina ein politisch bedeutsamer Partner. Ohne die amerikanische Rolle sind weder das Dayton-Abkommen noch der Sicherheitsrahmen noch die internationale Aufmerksamkeit für das Land denkbar. Dennoch kann amerikanische Partnerschaft keine Wirtschaftsstrategie ersetzen. Wenn amerikanisches Kapital Schlüsselsektoren übernimmt, hat die Öffentlichkeit das Recht zu fragen: Wo verläuft die Grenze zwischen Investition und Kontrolle?

China wiederum ist ein potenziell bedeutsamer Wirtschaftspartner. Die Erfahrung mit Block 7 zeigt jedoch, dass chinesisches Kapital keine Wunderlösung ist. Wenn ein Staat nicht weiß, was er will, weiß es der ausländische Partner. Wenn Institutionen nicht verhandeln können, verhandelt der Vertrag an ihrer Stelle. Wenn die Öffentlichkeit nicht weiß, was unterschrieben wird, bekommt sie die Rechnung später präsentiert.

Die Südinterkonnektion und Block 7 sollten daher gemeinsam betrachtet werden. Das eine Projekt zeigt den amerikanischen Einstieg in die energetische Neuordnung des Landes. Das andere zeigt die Grenzen des chinesischen Modells, wenn es auf amerikanische Technologie, europäische Regelwerke und heimische Unentschlossenheit trifft. In beiden Fällen war Bosnien und Herzegowina nicht nur ein Investitionsziel – es war ein Terrain, auf dem sich die Interessen der Großen brachen.

Ein guter Partner bringt nicht nur Kapital. Er hinterlässt Wissen, Technologie, Arbeitsplätze, die Einbindung heimischer Unternehmen in die Wertschöpfungskette und Infrastruktur, die der Staat selbst kontrollieren kann. Ein guter Partner besteht nicht auf intransparenten Verträgen. Er macht aus einem strategischen Sektor kein politisches Instrument. Er schafft keine Abhängigkeit, sondern Kapazität.

Bosnien und Herzegowina muss nicht zwischen Amerika und China wählen wie zwischen zwei Seiten in einem fremden Krieg. Es muss Projekte wählen, die seine energetische, wirtschaftliche und institutionelle Souveränität stärken. Das bedeutet: mit Amerika – ja, aber nicht ohne heimische Kontrolle. Mit China – ja, aber nicht ohne Transparenz. Mit Europa – ja, aber nicht nur auf dem Papier. Mit allen – ja, aber zu eigenen Bedingungen, sofern man überhaupt in der Lage ist, solche zu formulieren.

Block 7 hat gezeigt, dass ein großes chinesisches Projekt scheitern kann. Die Südinterkonnektion mahnt, dass ein großes amerikanisches Projekt die energetische Landkarte des Landes grundlegend verändern kann. Und die Berichte über amerikanisches Kapital in Schlüsselsektoren stellen die weitreichendste Frage: Weiß Bosnien und Herzegowina überhaupt, wie man schützt, was strategisch ist?