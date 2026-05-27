Rekord-Jackpot geknackt – Tscheche sahnt ab

120 Millionen Euro, ein Treffer, ein Land: Der Eurojackpot hat seinen Rekordgewinner – und der kommt aus Tschechien.

Einem Spieler oder einer Tippgemeinschaft aus Tschechien ist am Dienstag das geglückt, wovon Millionen Teilnehmer träumen: Der Eurojackpot wurde geknackt – mit der Rekordsumme von 120 Millionen Euro. Die Ziehung der Gewinnzahlen fand am Abend in Helsinki statt. Wer auf die Kombination 5, 11, 23, 33 und 42 sowie die Eurozahlen 10 und 12 gesetzt hatte, durfte sich als Hauptgewinner feiern.

Voraussetzung dafür war, alle fünf Hauptzahlen und beide Eurozahlen korrekt getippt zu haben. Die Ziehung des Eurojackpots wird regulär in Helsinki abgehalten und von Westlotto in Münster organisiert. Die gesetzlich festgelegte Höchstgrenze von 120 Millionen Euro wird immer dann erreicht, wenn über mehrere aufeinanderfolgende Ziehungen kein Hauptgewinn ausgespielt wird – überschüssige Beträge fließen in diesem Fall in die zweithöchste Gewinnklasse.

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Millionen für Zweite

Auch unterhalb des Hauptgewinns gab es beachtliche Summen zu verbuchen. Laut einem Bericht der „Bild“ erzielten ein Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, zwei aus Sachsen, einer aus Thüringen sowie ein Norweger jeweils Gewinne von mehr als vier Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse. Ob hinter diesen Treffern Einzelpersonen oder Tippgemeinschaften stehen, war von den Veranstaltern zunächst nicht zu erfahren.

Darüber hinaus erhielten 18 weitere Teilnehmer – darunter mehrere aus Deutschland – jeweils rund 97.000 Euro für fünf richtige Hauptzahlen ohne Eurozahl. Gewinne gingen zudem an Spieler aus Dänemark, Polen, Schweden, der Slowakei und Slowenien. Zahlreiche weitere Teilnehmer konnten kleinere Beträge bis zu 300 Euro verbuchen.

Astronomische Gewinnchancen

Die statistische Wahrscheinlichkeit, den Hauptgewinn der ersten Gewinnklasse zu erzielen, beträgt eins zu 139.838.160. Weit zugänglicher ist hingegen die unterste Stufe der Gewinnklassen: Bereits zwei korrekte Hauptzahlen in Kombination mit einer richtigen Eurozahl genügen für einen Treffer in Klasse 12 – die Chance dafür liegt bei eins zu 49.