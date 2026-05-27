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Ausschreitungen

Stühle und Besteck als Wurfgeschosse – Hooligan-Schlacht vor Finale (VIDEO)

Stühle und Besteck als Wurfgeschosse – Hooligan-Schlacht vor Finale (VIDEO)
FOTO: Screenshot X
2 Min. Lesezeit |

Stühle fliegen, Fäuste treffen – ein Tag vor dem Conference-League-Finale verwandelt sich Leipzigs Innenstadt in einen Schauplatz roher Gewalt.

Vor dem Conference-League-Finale zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano am Mittwochabend ist es in Leipzig zu schweren Ausschreitungen zwischen Anhängern beider Klubs gekommen. Mitten in der Leipziger Innenstadt eskalierte die Lage – Stühle flogen, Besteck aus umliegenden Restaurants wurde als Wurfgeschoss genutzt, Fäuste trafen aufeinander. Bereits der Vorabend stand im Zeichen negativer Schlagzeilen rund um das bevorstehende Endspiel.

Eskalation in Leipzig

Die Anhänger des Madrider Klubs waren zuvor am Leipziger Hauptbahnhof eingetroffen und durch das Stadtzentrum gezogen. Gegen 20.15 Uhr kam es in der Reichsstraße zur Begegnung mit Crystal-Palace-Fans – und die Situation kippte innerhalb kürzester Zeit. Die Polizei sprach von massiven Auseinandersetzungen: Aus den Außenbereichen nahegelegener Gaststätten wurden Stühle und Besteck in die Menge geworfen, parallel dazu lieferten sich Fangruppen handfeste Prügeleien.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, wurden am Dienstagabend 320 Beteiligte identifiziert und vorübergehend festgesetzt. Zwei Personen wurden festgenommen. Bei den Auseinandersetzungen wurden ein Beamter der Bundespolizei und ein Beamter der Landespolizei leicht verletzt, beide blieben dienstfähig.

Die Einsatzkräfte rückten mit einem starken Aufgebot an und griffen rasch in das Geschehen ein.

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KO KOSMO-Redaktion
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