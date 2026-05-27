Stühle fliegen, Fäuste treffen – ein Tag vor dem Conference-League-Finale verwandelt sich Leipzigs Innenstadt in einen Schauplatz roher Gewalt.

Vor dem Conference-League-Finale zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano am Mittwochabend ist es in Leipzig zu schweren Ausschreitungen zwischen Anhängern beider Klubs gekommen. Mitten in der Leipziger Innenstadt eskalierte die Lage – Stühle flogen, Besteck aus umliegenden Restaurants wurde als Wurfgeschoss genutzt, Fäuste trafen aufeinander. Bereits der Vorabend stand im Zeichen negativer Schlagzeilen rund um das bevorstehende Endspiel.

Eskalation in Leipzig

Die Anhänger des Madrider Klubs waren zuvor am Leipziger Hauptbahnhof eingetroffen und durch das Stadtzentrum gezogen. Gegen 20.15 Uhr kam es in der Reichsstraße zur Begegnung mit Crystal-Palace-Fans – und die Situation kippte innerhalb kürzester Zeit. Die Polizei sprach von massiven Auseinandersetzungen: Aus den Außenbereichen nahegelegener Gaststätten wurden Stühle und Besteck in die Menge geworfen, parallel dazu lieferten sich Fangruppen handfeste Prügeleien.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, wurden am Dienstagabend 320 Beteiligte identifiziert und vorübergehend festgesetzt. Zwei Personen wurden festgenommen. Bei den Auseinandersetzungen wurden ein Beamter der Bundespolizei und ein Beamter der Landespolizei leicht verletzt, beide blieben dienstfähig.

🇩🇪💥 Clashes in Leipzig tonight between Crystal Palace (left) and Rayo Vallecano (right) ahead of tomorrow’s Conference League final! pic.twitter.com/7E304c6wag — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 26, 2026

Die Einsatzkräfte rückten mit einem starken Aufgebot an und griffen rasch in das Geschehen ein.