Mega-Party auf der Donauinsel: 200 Acts ohne Eintritt

Drei Tage, 14 Bühnen, kein Eintritt – Wien rüstet sich für einen Festivalsommer der Superlative.

Wien bereitet sich auf einen außergewöhnlichen Festivalsommer vor: Das Donauinselfest kehrt vom 3. bis 5. Juli 2026 zurück und bespielt die Donauinsel erneut als größtes Freiluftfestival Europas – und das nach wie vor ohne Eintritt.

Das Programm fällt in diesem Jahr besonders umfangreich aus: Über 700 Stunden Musik und Unterhaltung, rund 200 Acts und 14 Bühnen verteilen sich auf 4,5 Kilometer Festivalgelände. Da das Event diesmal auf das erste Ferienwochenende fällt, trifft das Motto „Sommer an!“ den Zeitgeist besonders treffend – die Insel wird zum Treffpunkt für alle, die den Schulschluss gemeinsam begehen wollen.

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Buntes Bühnenprogramm

Den Auftakt am Freitag gestalten unter anderem My Ugly Clementine, Giant Rooks und Zartmann, die das junge Wiener Publikum ebenso ansprechen wie Familien und Freundesgruppen. Am Samstag folgen internationale Klänge mit der Earth, Wind & Fire Experience sowie Austropop-Legende Gert Steinbacker. Den Abschluss am Sonntag übernehmen Nico Santos, KAMRAD und NESS.

Abseits der Hauptbühne sorgen weitere Stages für ein breites musikalisches Spektrum: Rockfans erleben Avatar und Airbourne, Schlagerfreunde feiern mit Jazz Gitti, und wer elektronische Musik bevorzugt, tanzt zu den Sets von Alle Farben.

Inklusion & Nachwuchs

Neben dem musikalischen Programm setzt das Donauinselfest in diesem Jahr besondere Akzente im Bereich Inklusion. Der Freitag steht unter dem Zeichen von Zusammenhalt und Zugänglichkeit – ein Inklusionskonzert mit Thorsteinn Einarsson und umfassender Gebärdensprachbegleitung bildet dabei den Rahmen. Einen bewegenden Moment verspricht die Ehrung der Special-Olympics-Athleten, die nach ihren Wettkämpfen in Wien auf der großen Bühne gefeiert werden.

Zugleich bleibt das Donauinselfest seiner Funktion als Förderinstrument für den heimischen Nachwuchs treu. Beim Rock The Island Contest setzen sich in diesem Jahr ausschließlich Acts mit weiblicher Front durch und eröffnen die großen Bühnen – ein bemerkenswertes Signal aus der österreichischen Musikszene. Auch das Rahmenprogramm ist breit aufgestellt: Sportangebote, Mitmachstationen, Familienunterhaltung und Attraktionen wie der Sky Flyer füllen bereits die Tagesstunden mit Programm.

Darüber hinaus bespielt die Erste Bank/kronehit Electronic Music Bühne an allen drei Festivaltagen das elektronische Segment. Gemeinsam mit dem Radiosender kronehit entsteht dort ein Club-Feeling unter freiem Himmel, mit internationalen DJs.

Wer eine Auszeit vom Festivaltrubel sucht, kann beim Edelstoff-Designmarkt stöbern oder mit dem Becherpfand einen guten Zweck unterstützen – die Einnahmen kommen erneut der Krebshilfe zugute.