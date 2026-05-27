Opferfest 2026: So gratuliert man richtig zum Bajram!

Kurban Bajram steht vor der Tür – und mit ihm die Frage, wie man muslimischen Mitmenschen richtig gratuliert.

Zum Opferfest begegnet man in Österreich zwei Grüßen besonders häufig: „Bajram Serif Mubarek Olsun“ und „Eid Mubarak“. Doch was steckt hinter diesen Formulierungen – und wann ist welche angebracht?

Als eines der bedeutendsten Feste im Islam steht das Opferfest – bekannt auch als Kurban Bajram oder Eid al-Adha – für Glauben, Gemeinschaft, Dankbarkeit und Mitgefühl. In einer Gesellschaft wie der österreichischen, in der muslimische Freunde, Kolleginnen, Nachbarn und Geschäftspartner zum Alltag gehören, kehrt jedes Jahr dieselbe Frage wieder: Wie gratuliert man zum Opferfest auf die richtige Weise?

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Eid Mubarak

Besonders verbreitet in der muslimischen Gemeinschaft ist der arabische Gruß „Eid Mubarak“, der sich sinngemäß mit „Gesegnetes Fest“ übersetzen lässt. Er ist international gebräuchlich und eignet sich sowohl für das Opferfest als auch für das Ramadanfest.

Aus dem bosnischen, sandžakischen und breiteren Balkanraum stammt die Tradition, „Bajram Šerif Mubarek Olsun“ zu sagen – eine Formulierung, die ebenfalls ein gesegnetes und ehrenvolles Fest zum Ausdruck bringt. Typische Antworten darauf sind „Allah razi olsun“ oder eine Erwiderung desselben Grußes.

Im deutschsprachigen Alltag empfiehlt sich die schlichte, aber herzliche Formulierung: „Ich wünsche dir ein gesegnetes Opferfest.“ Ebenso angemessen ist „Alles Gute zum Opferfest“. Wer eine persönlichere Note bevorzugt, kann ergänzen: „Ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes und gesegnetes Fest.“

Dabei gilt: Nicht die makellose Aussprache zählt, sondern die aufrichtige Geste dahinter. Wer muslimischen Mitmenschen ehrlich zum Fest gratuliert, bringt damit Respekt und Wertschätzung zum Ausdruck. Im beruflichen Umfeld genügt oft ein einzelner Satz: „Ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes Opferfest.“

Glückwünsche per Nachricht

Auch über Nachrichtendienste wie WhatsApp lässt sich gratulieren. Eine passende Botschaft könnte lauten: „Eid Mubarak! Ich wünsche dir und deiner Familie Gesundheit, Frieden und ein gesegnetes Opferfest.“ Für Menschen mit Wurzeln in der Balkan-Community bietet sich an: „Bajram Šerif Mubarek Olsun! Neka ovaj Bajram donese mir, zdravlje i radost tebi i tvojoj porodici.“

Fehl am Platz sind hingegen Witze, oberflächliche Klischees oder Fragen, die das Fest auf Fleisch und Essen verkürzen. Das Opferfest trägt eine tiefe religiöse Dimension in sich – es steht für Hingabe, Mitgefühl, familiären Zusammenhalt und Solidarität mit Menschen in Not.

Mögliche Glückwünsche zum Opferfest:

Deutsch:

„Ich wünsche dir und deiner Familie ein gesegnetes Opferfest.“

„Alles Gute zum Opferfest und schöne Feiertage.“

„Möge dieses Fest Frieden, Gesundheit und Freude bringen.“

Arabisch/international:

„Eid Mubarak.“

„Eid al-Adha Mubarak.“

Bosnisch/Balkan:

„Bajram Šerif Mubarek Olsun.“

„Neka vam Bajram donese mir, zdravlje i radost.“

„Bajram Šerif Mubarek Olsun vama i vasoj porodici.“