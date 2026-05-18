Halilhodzic will Platzsturm verhindern und bricht unter Tränen zusammen (VIDEO)

Ein Karriereende wie aus einem Albtraum: Platzsturm, Spielabbruch und Tränen – Vahid Halilhodzic erlebte seinen letzten Abend als Trainer.

Eine lange Trainerkarriere findet ihr Ende – und was für eines. Vahid Halilhodzic erlebte beim bereits abgestiegenen FC Nantes sein letztes Spiel als Übungsleiter unter dramatischen Umständen: Heimfans stürmten im Duell gegen Toulouse nach gut 20 Minuten den Rasen, das Spiel wurde abgebrochen und nicht mehr fortgesetzt. Der Routinier, der erst im März für einen Rettungsversuch nach Nantes zurückgekehrt war, versuchte noch auf dem Platz zu vermitteln – und brach anschließend in Tränen aus.

Halilhodzics letzte Worte

„Sportlich steigt der Verein in die Ligue 2 ab. Und diese dramatische Situation heute Abend verschlimmert alles noch“, bekundete Halilhodzic nach dem Eklat in Nantes. „Es wird Sanktionen geben. Es ist traurig, einfach nur traurig. Mir fehlen die Worte. Es ist traurig.“ Als die Zuschauer aus dem Heimblock auf den Rasen drängten, wollte Halilhodzic eingreifen – Sicherheitskräfte hielten ihn zurück.

Die Fans ses abgestiegenen Nantes bringen Trainer Vahid Halilhodzic mit einem Platzsturm zum Weinen. 😰 Das Spiel ist mittlerweile endgültig abgebrochen. ❌#DAZNmoment #Ligue1 pic.twitter.com/Y5kH2n3z23 — DAZN DE (@DAZN_DE) May 17, 2026

„Ich kann verstehen, dass sie frustriert und unglücklich sind, aber das ist nicht richtig. Der Verein hat das nicht verdient“, betonte Halilhodzic. Die tiefe Feindseligkeit der Anhänger gegenüber der Klubführung sei ihm bekannt, so der Trainer. „Aber man muss zwischen der Vereinsführung und dem Verein unterscheiden. Der FC Nantes wird nicht vom Eigentümer-Präsidenten definiert. Wir sind alle Fans dieses Vereins. Wir bedauern vieles. In über 40 Jahren als Spieler und Trainer habe ich so etwas noch nie erlebt. Und das ist mein letztes Spiel. Es wird mich für immer begleiten. (…) Die letzten zwei Monate haben mich sehr mitgenommen.“

Laut einem Bericht von L’Équipe wurde Halilhodzic gefragt, was ihm durch den Kopf gegangen sei, als er während der Ausschreitungen im Tunnel wartete. „Dass die Welt über mir einstürzt“, antwortete Halilhodzic. Bitterer hätte seine Rückkehr an die Loire kaum enden können. Bereits in der Saison 2018/19 hatte der Bosnier Nantes betreut. Seine Trainerkarriere, die 1990 begann, führte ihn unter anderem zum OSC Lille und zu Paris Saint-Germain – und dreimal übernahm er die Verantwortung für eine Nationalmannschaft: die Elfenbeinküste, Japan und Marokko.

Spannung im Abstiegskampf

Auf das sportliche Ergebnis hätte die Partie für Nantes im Abstiegskampf ohnehin keinen Einfluss mehr gehabt. Toulouse hingegen dürfte der kampflose Sieg auf den neunten Tabellenplatz hieven. Im Abstiegskampf war neben Nantes auch Metz bereits früh als zweiter Absteiger festgestanden.

Spannend blieb es hingegen im Dreikampf zwischen OGC Nizza, Auxerre und Le Havre um den letzten verbliebenen Platz. Einzig Nizza konnte seine Partie nicht gewinnen – ein 0:0 gegen das abgeschlagene Schlusslicht Metz reichte nicht – und rutschte damit auf den Relegationsrang.

In zwei Entscheidungsspielen muss der Klub nun gegen AS Saint-Étienne um den Verbleib in der Ligue 1 kämpfen.