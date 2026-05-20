Vučić in Trumps und Putins Liga – China zeigt klare Rangordnung

Vucic reist nach Peking – und landet dabei in einer Gesellschaft, die weltweit für Aufsehen sorgt.

Chinas wichtigstes englischsprachiges Portal, die Global Times, macht keinen Hehl daraus, welche Staatschefs in Peking derzeit Gewicht haben: Donald Trump, Wladimir Putin – und Aleksandar Vucic. Der serbische Präsident wird sich vom 24. bis 28. Mai 2026 zu einem offiziellen Staatsbesuch in der Volksrepublik China aufhalten, wie der Mediendienst des Präsidialamts heute bekanntgab. Die Reise erfolgt auf persönliche Einladung von Präsident Xi Jinping.

Vucic selbst bezeichnete den bevorstehenden Besuch als den bedeutendsten seiner politischen Laufbahn. Beim letzten Staatsbesuch im Oktober 2023 hatten Vucic und Xi Jinping bereits ein bilaterales Freihandelsabkommen zwischen Serbien und China unterzeichnet.

Pekings Prominente Gäste

Als wichtigste Meldungen des Tages hob das Portal folgende Schlagzeilen hervor: „Putin lobt ‚beispielloses Niveau‘ der Beziehungen“, „Xi fordert tiefere strategische Koordination zwischen China und Russland“, „China und USA verhandeln über gegenseitige Zollsenkungen“ sowie „Serbiens Präsident bereit für China-Besuch“. Dass Vucic in dieser Reihe auftaucht, ist bemerkenswert: Trump hat China erst kürzlich besucht, Putin hält sich derzeit dort auf – und Belgrad reiht sich damit symbolisch in eine Gesellschaft ein, die Peking sichtlich schätzt.