Jasenovac-Überlebende Dobrila Kukolj (94) gestorben

Sie überlebte Jasenovac als Kind – und schwieg darüber nie. Mit 94 Jahren ist Dobrila Kukolj gestorben.

Dobrila Kukolj, eine der letzten Überlebenden des Ustascha-Vernichtungslagers Jasenovac und langjährige Vorsitzende des Vereins der Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkriegs in Banja Luka, ist tot. Sie starb heute in Banja Luka im Alter von 94 Jahren, wie der Verein in einer Mitteilung bekanntgab.

Im Lagerkomplex Jasenovac wurden während des Zweiten Weltkriegs nach heutigem Forschungsstand etwa 80.000 bis 90.000 Menschen ermordet, überwiegend Serben, Roma und Juden. Die Gedenkstätte veröffentlichte 2013 eine namentliche Liste mit 83.145 identifizierten Opfern, darunter mehr als 47.000 Serben, 16.000 Roma, 13.000 Juden sowie über 20.000 Kinder.

Kindheit im Lager

Geboren am 30. Juli 1932 im Dorf Medjedji bei Kozarska Dubica, war Kukolj gerade einmal zehn Jahre alt, als sie in das Ustascha-Lager Jasenovac verschleppt wurde. Drei Monate verbrachte sie dort als Gefangene – drei Monate, die ihre Kindheit, ihr Leben und ihre Familie für immer zerstörten.

Was die Ustascha ihr angetan hatten, schwieg Kukolj nie. Bis ins hohe Alter sprach sie unermüdlich über das Leid des serbischen Volkes und hielt die Erinnerung an die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs wach. Solange es ihre Gesundheit erlaubte, pilgerte sie regelmäßig zum Kloster Jasenovac und zur Gedenkstätte Donja Gradina – als Zeugin, als Mahnerin, als Stimme derer, die nicht mehr sprechen können.

Der Termin für Trauerfeier und Begräbnis wird noch bekanntgegeben.