KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Heli-Einsatz

Wanderer will Ziege helfen und stürzt 15 Meter in die Tiefe

Wanderer will Ziege helfen und stürzt 15 Meter in die Tiefe
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Eine unerwartete Begegnung auf 1.500 Metern endet für einen Klagenfurter mit einem dramatischen Absturz – und einem Hubschraubereinsatz.

Ein 47-jähriger Klagenfurter ist am Sonntag bei einer Wanderung im Remscheniggraben in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach schwer gestürzt. Der Mann war gemeinsam mit einer 40-jährigen Frau, ebenfalls aus Klagenfurt, vom Remscheniggraben in Richtung Uschowa unterwegs.

Ziege löst Sturz aus

Gegen Mittag, auf rund 1.500 Meter Seehöhe im Bereich des sogenannten „kleinen Felsentores“, trafen die beiden Wanderer auf eine Ziege, die an einer Felsstufe nicht weiterkam. An dieser Stelle ist der Steig mit einem Seil gesichert. Der 47-Jährige entschloss sich, dem Tier über das felsige Hindernis zu helfen – dabei verlor er den Halt.

Das Sicherungsseil konnte er nicht mehr greifen, woraufhin er rund zehn bis 15 Meter über das felsige Gelände abstürzte. Nach dem Sturz war der Mann vorübergehend nicht ansprechbar und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Rettung per Hubschrauber

Seine Begleiterin stieg sofort zu ihm ab und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Noch vor Ort wurde der Verletzte vom Notarzt erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber C11 mittels Tau geborgen. Danach wurde er ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Im Einsatz standen die Alpinpolizei Wolfsberg und Völkermarkt, die Polizeiinspektion Bad Eisenkappel sowie die Bergrettung Bad Eisenkappel.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Tempoüberwachung
Kroatien rüstet auf: 140 neue Blitzer – bis zu 2.650 Euro Strafe
| Sozialbetrug
31.000 Euro AMS-Betrug: Frau lebte in Bosnien und kassierte Leistungen
| Bädersicherheit
Wiener Freibäder reagieren mit strengeren Regeln und mehr Security
| Wahlergebnis
Parlamentswahl im Kosovo: Partei von Kurti gewinnt
| Industrierevival
Rückkehr einer Tradition: Sarajevo will Tabakindustrie wiederbeleben
MEHR AKTUELLE NEWS