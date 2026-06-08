Palästinenser plante Sprengstoff-Attentat auf Kreuzfahrtschiff

Auf Kreta arbeitete er in einem Hotel – doch hinter der Fassade soll ein Mann mit tödlichen Plänen gesteckt haben.

In Griechenland ist ein Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, Terroranschläge geplant und Verbindungen zur radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas gehabt zu haben. Griechischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 37-jährigen Palästinenser, der zuletzt auf Kreta in einem Hotel beschäftigt war.

Geplanter Anschlag

Als mutmaßliches Ziel der geplanten Anschläge gilt einem Bericht des Senders ERT zufolge ein israelisches Kreuzfahrtschiff, das bereits am Dienstag auf Kreta erwartet wird. Der Verdächtige soll sich für die Vorbereitung der Tat eine Wohnung im Athener Stadtzentrum angemietet haben.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Bei einer Durchsuchung dieser Unterkunft stieß die Polizei auf Chemikalien sowie Laborgeräte, die zur Herstellung eines Sprengkörpers geeignet sein sollen.

Hamas-Verbindung

Am Samstagabend teilte die griechische Polizei mit, der Festgenommene habe „terroristische Handlungen“ geplant und sei von der Hamas „ausgebildet“ worden. Die Ermittlungen dauern an.