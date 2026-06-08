Zug erfasst Auto: Zweijährige überlebt – Eltern tot

Ein Bahnübergang, drei Kollisionen, zwei Tote – und ein zweijähriges Mädchen, das als Einzige überlebt.

Ein Güterzug erfasste im niederösterreichischen Allentsteig ein Auto mit voller Wucht – ein junges Elternpaar kam dabei ums Leben, ihre zweijährige Tochter überlebte als einzige. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr nahe der ehemaligen Haltestelle Thaua auf einem mit Blinklicht gesicherten Bahnübergang der Franz-Josefs-Bahn im Bezirk Zwettl.

Ort des Geschehens

Wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte, ist bislang ungeklärt. Die Ermittler prüfen, ob Unachtsamkeit, eingeschränkte Sichtverhältnisse oder ein Fahrfehler der 34-jährigen Mutter, die das Fahrzeug lenkte, den Unfall ausgelöst haben.

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Gerüchte und Zeugen

Die Familie war im Ort gut bekannt und geschätzt. Dass die Mutter nach dem Erwerb des Führerscheins nun selbständig fahren konnte, wurde von allen begrüßt – denn ihr Mann, ein Informatiker, hatte im Frühjahr einen schweren Arbeitsunfall erlitten. Eine Stichflamme hatte sein Gesicht und seine Arme stark verbrannt, sodass er vorübergehend nicht fahren konnte. Die Heilung verlief jedoch gut, die Verletzungen waren zuletzt kaum noch sichtbar.

Dennoch kursieren Gerüchte. Es soll geheißen haben, das Auto habe mitten auf den Gleisen gestanden. Hatte die Fahranfängerin den Motor abgewürgt? Sprang das Fahrzeug nicht mehr an? Ein Augenzeuge berichtet von einem lauten Knall und gibt an, der Lokführer habe zumindest ein- bis zweimal gehupt.

Den Aufprall überlebten weder die 34-jährige Mutter, eine gebürtige Türkin, noch der 39-jährige Vater mit serbischer Staatsangehörigkeit – beide starben noch an der Unfallstelle. Das Paar war erst vor zwei Jahren in die ruhige Garnisonstadt gezogen. Einzig ihre zweijährige Tochter überlebte den Unfall wie durch ein Wunder.

Die Erschütterung in der Region ist groß. Bürgermeister Georg Marksteiner zeigte sich gegenüber der „Krone“ tief betroffen: „Sie waren Stammkunden auf unserem Bio-Hof und kamen mehrmals die Woche vorbei. Sie waren sehr nett, auch wenn sie bei uns noch nicht so lange bekannt waren.“ Wenige Stunden vor dem Unglück hatte die Familie noch auf seinem Hof eingekauft.

Marksteiner erinnert sich auch an ruhigere Momente: Die kleine Mina durfte dort immer wieder in den Stall schauen. „Die Kühe anzuschauen, hat ihr besonders gut gefallen.“ Auch ein Nachbar hat die Familie in guter Erinnerung: „Sie waren immer nett und freundlich. Sie ist oft mit dem Kinderwagen spazieren gegangen.“

Umstrittener Bahnübergang

Für die Einsatzkräfte war der Einsatz außerordentlich belastend. „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen und allen Betroffenen dieses tragischen Unfalls“, heißt es vonseiten der Helfer. Das Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß teilweise unter dem Zug eingeklemmt, die Bergung dauerte mehrere Stunden. Erst mit dem Einsatz zweier Seilwinden gelang es schließlich, den Pkw zu lösen.

Die kleine Mina konnte rasch vom Rücksitz aus dem Wrack gerettet und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Eltern wurden anschließend aus dem Fahrzeug geborgen und an die Bestattung übergeben.

Der Unfall bringt erneut einen seit Jahren umstrittenen Bahnübergang in die Diskussion. Die Kreuzung auf der L75 bei Allentsteig war bereits mehrfach Schauplatz schwerer Kollisionen. Im Jahr 2015 verlor ein 49-jähriger Lokführer sein Leben, als sein Zug mit einem Sattelschlepper zusammenstieß.

Vollautomatisch beschrankte Eisenbahnkreuzungen in Österreich verfügen gemäß Eisenbahnkreuzungsverordnung über Schrankenbäume in Kombination mit Lichtzeichen und akustischen Signalen, während nicht beschrankte, aber technisch gesicherte Übergänge nur mit Lichtzeichen und gegebenenfalls einem akustischen Warnsignal ausgerüstet sind, ohne dass sich Schranken schließen.