Geheimplan gegen England: Dalić hält seine Karten verdeckt

Lachen, Scherze und Luka Modric mittendrin – aus dem kroatischen WM-Camp kommen Signale, die Lust auf mehr machen.

Für das Auftaktspiel gegen England zeichnet sich eine Startelf ab, die auf Livakovic im Tor setzt, während die Defensive mit Gvardiol, Vuskovic, Sutalo und Stanisic besetzt sein dürfte. Im Mittelfeld sind Perisic, Modric und Kovacic gesetzt – wenngleich Kovacic zuletzt fraglich war und intern um seinen Platz in der Startelf gekämpft wird. Petar Sucic und Baturina sollen das Mittelfeld komplettieren, als Sturmspitze ist Musa vorgesehen. Dass man in Dallas antritt, der Stadt, in der Musa unter Vertrag steht, soll dabei bewusst als Heimvorteil genutzt werden.

Stimmung im Camp

„Die Energie im Camp ist ausgezeichnet. Man sieht die Spieler lachen, man hört Scherze – und mittendrin ist Luka Modric, der die ganze Gruppe antreibt“, berichtete Vecernjak-Reporter Edi Dzindo aus dem kroatischen Teamquartier. Heiß diskutiert werde vor allem die Frage der Formation: Drei oder vier Mann in der Abwehrreihe? Klare Antworten gibt es intern bewusst keine – zu groß ist die Sorge, dass taktische Details vorzeitig an die Engländer durchsickern könnten.

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Besonderes Augenmerk gilt Josip Baturina. „Er trainiert stets in der Gruppe mit Perisic, Modric, Kramaric und Kovacic – und ich beobachte, dass er dabei fast immer an Modrics Seite ist, der ihm kontinuierlich Ratschläge gibt“, so Dzindo. Der Eindruck sei klar: Baturina gelte als eines der zentralen Zukunftsprojekte des Nationalteams – gemeinsam mit Luka Vuskovic.

Dass Vuskovic trotz seiner 19 Jahre keinerlei Anzeichen von Nervosität zeigt, beeindruckt den Reporter sichtlich. „Niemand behandelt ihn wie einen Teenager. Er wird wie ein gestandener Profi respektiert – und er erfüllt diese Erwartungen vollauf. Sein Kopf ist zehn Stufen über dem, was man in seinem Alter erwarten würde“, sagte Dzindo. Taktisch kommt dem Youngster je nach Formation eine unterschiedliche Rolle zu: Bei einer Dreierkette übernimmt Gvardiol die Schlüsselfunktion, bei einer Viererkette würde er stärker in die Spielgestaltung eingebunden – ähnlich wie Modric und Kovacic.

Alltag in Virginia

Die klimatischen Bedingungen in Virginia stellen das Team vor zusätzliche Herausforderungen. „Die Luftfeuchtigkeit ist erdrückend, die Luft liegt schwer auf einem. Das erste Training war das härteste – ich hatte zeitweise das Gefühl, gleich umzufallen“, schilderte Dzindo. Mit der Zeit hätten sich die Spieler jedoch akklimatisiert, und auch das Wetter habe sich etwas gebessert.

Für Sicherheit ist rund um das Trainingslager bestens gesorgt. „Wenn wir zur Einheit fahren, ist es wie am Flughafen. Absperrungen überall, alles abgedunkelt. Ich bin überzeugt, dass der kroatischen Nationalmannschaft hier nichts passieren kann“, so der Reporter.

Das Leben in den USA hat freilich seinen Preis. „Mit einem kroatischen Gehalt käme man hier keinen Tag über die Runden. Die Mieten übersteigen bei Weitem das, was man daheim verdient. Ein halbes Kilo Brot kostet drei bis vier Euro, ein Restaurantbesuch schlägt mit rund 30 Euro zu Buche – nur Benzin ist vergleichsweise günstig“, erklärte Dzindo. Der entscheidende Unterschied liege im Lohnniveau: Bei einem Durchschnittsgehalt von 5.200 Euro relativiere sich vieles.