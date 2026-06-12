Eine US-Bürgermeisterin, ein Fußballteam und eine Stadt, die alles gegeben hat – Alexandria und die Vatreni sind sich nähergekommen.

Während die kroatische Nationalmannschaft ihre WM-Vorbereitung in den Vereinigten Staaten vorantreibt, hat die Truppe von der Adria in ihrer Gastgeberstadt offenbar weit mehr hinterlassen als bloße Trainingseindrücke. Alexandria, Virginia, hat die „Vatreni“ (kroatische Nationalmannschaft, „die Feurigen“) mit offenen Armen empfangen – und an der Spitze dieser Begeisterung steht Bürgermeisterin Alyia Gaskins. Für sie ist der Aufenthalt der Kroaten nicht irgendein Ereignis, sondern eines der bedeutendsten, das ihre Stadt in jüngster Zeit erlebt hat.

Gaskins, die Anfang Jänner 2025 als erste afroamerikanische Bürgermeisterin in die Geschichte Alexandrias einging, strahlte sichtlichen Stolz aus, als sie über die Wahl ihrer Stadt als Basislager der kroatischen Nationalelf sprach.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Akribische Vorbereitung

Dieser Stolz kam nicht von ungefähr. Monatelange Vorbereitungen lagen hinter der Stadt, bevor die Mannschaft überhaupt die ersten Trainingsschuhe auf alexandrinischen Rasen setzte. Polizei, Tourismusbehörden, Schulen und lokale Organisationen – sie alle wurden in die Planungen eingebunden.

Gaskins ließ keinen Zweifel daran, dass man auf Improvisation bewusst verzichtet hatte. Unterkunft, Verpflegung, Training, Logistik – jeder Bereich wurde bis ins kleinste Detail durchgeplant, mit einem einzigen Ziel: der Mannschaft den Rücken freizuhalten, damit sie sich vollständig auf den Fußball konzentrieren kann.

Klares Bekenntnis

Ein Detail fiel dabei besonders auf. Gaskins mied konsequent den in den USA geläufigen Begriff „Soccer“ und sprach stattdessen von „Football“ – eine sprachliche Geste, die in kroatischen Fanherzern sicher nicht unbemerkt blieb. Ihre Botschaft an die Anhänger in der Heimat war dabei von aufrichtiger Herzlichkeit geprägt: Die Auswahl hätte keinen besseren Gastgeber finden können.

Jeder Spieler, jeder kroatische Besucher solle sich willkommen und wertgeschätzt fühlen.

Alexandria, Virginia, werde Kroatien bis zum letzten Spieltag des Turniers die Daumen drücken.