Terminate pollution“: Harris und Schwarzenegger in der Hofburg

Wien wird zur Bühne für ein ungewöhnliches Duo: Kamala Harris und Arnold Schwarzenegger treffen in der Hofburg aufeinander.

Kamala Harris, die frühere Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, ist heute in Wien zu Gast – als Teilnehmerin des Austrian World Summit, der in der Wiener Hofburg stattfindet. Die von Arnold Schwarzenegger ins Leben gerufene Klimakonferenz begeht in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Die erste Ausgabe des Summits fand 2017 statt.

„Als wir den Austrian World Summit gestartet haben, wollten wir zeigen, dass man Probleme nicht nur diskutieren, sondern lösen kann. Zehn Jahre später sehen wir, was möglich ist, wenn Menschen zusammenkommen und handeln“, wurde Schwarzenegger im Vorfeld zitiert. Aus einer Konferenz sei eine weltweite Bewegung geworden – mit der Botschaft, dass man aufhören solle, Ausreden zu suchen und anzufangen, etwas zu tun.

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Harris & Schwarzenegger

Vorgesehen ist ein Kamingespräch zwischen Harris und Schwarzenegger unter dem Motto „We are unstoppable – Terminate pollution“ – zu Deutsch: „Wir sind unaufhaltsam – Verschmutzung beenden“. Im Mittelpunkt der Diskussion sollen laut Ankündigung „Führungsverantwortung, Demokratie, Klimaschutz, Zusammenhalt und die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt“ stehen. Die Moderation übernimmt CNN-Anchor Elex Michaelson.

Prominente Gäste

Weitere prominente Gäste in der Wiener Hofburg sind Tim Walz, Gouverneur von Minnesota, EU-Energiekommissar Dan Jørgensen sowie die Aktivistin Heather Mills. Hollywood-Schauspieler Richard Gere ist per Videoschaltung in das Programm eingebunden.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP werden die Veranstaltung mit Begrüßungsworten eröffnen.