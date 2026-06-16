400 Katzen sichergestellt: Razzia gegen illegalen Fleischhandel

Hunderte gestohlene Katzen, ein kriminelles Netzwerk und ein Markt, der in Vietnam legal existiert – ein Fall mit brisantem Hintergrund.

Behörden in Ho-Chi-Minh-Stadt haben ein illegales Netzwerk ausgehoben, das gestohlene Katzen für den Fleischhandel nutzte. Dabei wurden mehr als 400 Tiere sichergestellt und neun Verdächtige festgenommen, wie aus dem offiziellen Mitteilungsblatt der städtischen Polizei hervorgeht. Neben den lebenden Katzen beschlagnahmten die Einsatzkräfte auch 80 tote sowie tiefgefrorene Tiere.

Laut der Tierschutzorganisation Humane World for Animals konnten mehr als 40 der geretteten Katzen bereits wieder an ihre Eigentümer übergeben werden.

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Gestohlene Katzen

Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch eine Häufung von Anzeigen über gestohlene und vermisste Katzen in Ho-Chi-Minh-Stadt, die die Beamten schließlich auf die Spur der Bande führten. In Vietnam ist der Verzehr von Hunde- und Katzenfleisch grundsätzlich erlaubt, allerdings sind Anbieter gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Tiere nachzuweisen.

In zahlreichen Restaurants des Landes finden sich entsprechende Gerichte auf der Speisekarte.