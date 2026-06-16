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Diplomatie

Vorschlag an Trump: Selenskyj will Putin in den USA treffen

Vorschlag an Trump: Selenskyj will Putin in den USA treffen
FOTO: EPA/SHAWN THEW
2 Min. Lesezeit |

Selenskyj erhöht den Druck: Ein Treffen mit Putin – diesmal auf amerikanischem Boden und mit Trump als stiller Kulisse.

Wolodymyr Selenskyj hat Donald Trump in einem Telefonat vorgeschlagen, ein Direktgespräch mit Wladimir Putin auf US-amerikanischem Boden zu organisieren. „Gestern haben wir mit Präsident Trump besprochen, dass ein solches Treffen in den USA organisiert werden könnte“, erklärte der ukrainische Präsident in einer am Montag auf der Plattform X veröffentlichten Videobotschaft. Ein solches Format würde es Putin nach Selenskyjs Einschätzung „deutlich schwerer machen abzulehnen“.

Gescheiterte Initiativen

Der Vorschlag steht in einer Reihe früherer Initiativen Selenskyjs, die allesamt ohne Ergebnis blieben. Direkte Gespräche mit Putin hatte er bereits mehrfach angeregt, um eine Verhandlungslösung für den seit über vier Jahren andauernden Krieg in der Ukraine zu erreichen. Moskau knüpft ein solches Treffen jedoch an die Bedingung, es ausschließlich in Russland abzuhalten – eine Forderung, die Kiew konsequent zurückweist.

Zuletzt habe Putin auch ein Treffen am Rande des G7-Gipfels im französischen Évian abgelehnt. Russland habe damit „einmal mehr gezeigt, dass es nicht bereit ist, darüber zu sprechen“, so Selenskyj. Putin hatte Anfang des Monats erklärt, er sehe „keinen Sinn“ in einem Treffen mit Selenskyj, solange kein Friedensabkommen auf dem Tisch liege.

Klare Konsequenz

Selenskyj hatte ihn zuvor in einem offenen Brief zu einem persönlichen Gespräch aufgerufen. In seiner aktuellen Videobotschaft formulierte der ukrainische Präsident eine klare Konsequenz: „Wenn Russland auch diese Chance ablehnt“, sagte Selenskyj, „wird zusätzlicher Druck nötig sein.“

Gleichzeitig übte er Kritik daran, dass seine bisherigen Gesprächsangebote folgenlos geblieben seien. „Wir haben Putin angeboten, uns überall zu treffen, wo echte Entscheidungen zum Ende des Krieges getroffen werden könnten. Er will es nicht“, sagte Selenskyj. Putin würde es „viel schwerer fallen, Präsident Trump abzusagen“.

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