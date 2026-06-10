Stocker trifft Kurti: Österreich wird EU-Beitritt Kosovos „entschlossen unterstützen

Wien als Bühne für Balkan-Diplomatie: Österreich sendet klare Signale in Richtung Pristina – und stellt dabei Bedingungen.

Bundeskanzler Christian Stocker ist in Wien mit dem kosovarischen Premierminister Albin Kurti zu einem Arbeitsgespräch zusammengekommen. An seiner Seite befand sich Europaministerin Claudia Bauer. Österreich engagiert sich bereits seit 1999 im Rahmen der NATO-geführten Friedensmission KFOR und leistet damit seit mehr als zwei Jahrzehnten einen substanziellen Beitrag zur Stabilisierung des westlichen Balkans.

Derzeit stellt Österreich 155 Soldatinnen und Soldaten für die Mission bereit und nimmt damit unter den bündnisfreien Teilnehmerstaaten den zweiten Platz ein. Stocker und Bauer sicherten Kurti zu, dass dieses Engagement uneingeschränkt fortgeführt werde.

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Stockers Forderungen

„Österreich hat als einer der ersten Staaten die Unabhängigkeit Kosovos anerkannt“, resümierte Stocker. Der Bundeskanzler würdigte zudem die engen bilateralen Beziehungen, die von Ausbildungsprogrammen für junge Kosovarinnen und Kosovaren bis hin zu wirtschaftlichen Kooperationen reichen. „Unsere Unternehmen benötigen für ihren Erfolg vor Ort vor allem Rechtsstaatlichkeit und verlässliche Rahmenbedingungen„, hielt Stocker fest.

Im Interesse einer stabilen Zukunft des Landes sei es nun erforderlich, Kompromissbereitschaft zu zeigen, die innenpolitische Blockade aufzubrechen und den anhaltenden Krisenzustand zu überwinden. Darüber hinaus mahnte Stocker, dass Kosovo die Normalisierung seiner Beziehungen zu Serbien mit deutlich mehr Nachdruck vorantreiben müsse. „Dabei sehe ich beide Seiten in der Verantwortung, Fortschritte im Dialog sind unerlässlich“, so der Bundeskanzler.

Europäische Perspektive

Die EU-Erweiterungspolitik habe angesichts der globalen Verwerfungen und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine neue geopolitische Dimension gewonnen. „Die kosovarische Unterstützung der EU-Sanktionen ist ein klarer Beweis dafür, dass sich Kosovo zu unseren europäischen Grundwerten bekennt. Um die Vorteile eines Beitritts sichtbar zu machen, müssen die Verhandlungen über die Aufnahme in die Roaming-Zone rasch abgeschlossen werden“, betonte Stocker, der auch einen möglichst raschen Beitritt zum Europäischen Zahlungsraum (SEPA) forderte.

Die Bevölkerung des Kosovo habe politische Stabilität und eine verlässliche Perspektive für die Zukunft verdient. Europaministerin Claudia Bauer unterstrich ihrerseits, dass Kosovo ein wichtiger Partner Österreichs sei und zur europäischen Zukunft des Westbalkans gehöre.

Europa stehe in der Pflicht, seine Zusagen mit konkreten Schritten zu untermauern.