KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Wahlergebnis

Parlamentswahl im Kosovo: Partei von Kurti gewinnt

Parlamentswahl im Kosovo: Partei von Kurti gewinnt
(FOTO: EPA / GEORGI LICOVSKI)
3 Min. Lesezeit |

Wahlsieg mit Wermutstropfen: Im Kosovo zeichnet sich eine komplizierte Regierungsbildung ab – mit einem Ministerpräsidenten unter Druck.

Vetevendosje (albanische Partei im Kosovo), die Partei von Ministerpräsident Albin Kurti, hat die Parlamentswahl im Kosovo gewonnen – muss aber deutliche Stimmenverluste gegenüber dem Dezember 2025 verkraften. Nach Auszählung von 99,40 Prozent der Stimmzettel verbuchte die Regierungspartei laut staatlicher Wahlkommission knapp 43 Prozent der Stimmen. Bei der letzten Wahl waren es noch gut 51 Prozent gewesen.

Die Oppositionsparteien konnten ihre Ergebnisse unterdessen allesamt verbessern. Die Demokratische Partei legte von 20 auf 21 Prozent zu. Die Demokratische Liga, deren Spitzenkandidatin die frühere Präsidentin Vjosa Osmani war, erzielte gut 17 Prozent – nach rund 13 Prozent im Dezember. Auch die Allianz für die Zukunft verbesserte sich und kam auf rund 7 Prozent, knapp zwei Prozentpunkte mehr als zuletzt.

Kurtis Koalitionssuche

Kurti kündigte an, in Kürze Gespräche mit allen im Parlament vertretenen Parteien aufnehmen zu wollen. Ob die drei stärksten Oppositionsparteien jedoch zu einer Koalition mit Vetevendosje bereit wären, gilt als offen. Angesichts der verschobenen Kräfteverhältnisse dürfte die Regierungsbildung für Kurti alles andere als unkompliziert werden.

Die kosovarische Verfassung sieht vor, dass im 120-köpfigen Parlament 20 Sitze für Minderheitengruppen reserviert sind. Unter diesen könnte Kurti am ehesten Koalitionspartner finden. Darunter fällt auch die Serbische Liste, die am Sonntag rund sechs Prozent der Stimmen erhielt und damit möglicherweise alle zehn für die serbische Volksgruppe vorgesehenen Mandate erringen wird. Die Partei hatte sich bereits einmal an einer Regierung Kurtis beteiligt – jene Koalition zerbrach jedoch Anfang Jänner 2020 nach nur zwei Monaten.

Präsidentenfrage offen

Ausgelöst wurde die Neuwahl durch das Scheitern der Präsidentenwahl im Parlament. Die Amtszeit von Vjosa Osmani war Anfang April ausgelaufen, ohne dass eine Nachfolge gefunden worden wäre. Vetevendosje verweigerte Osmani die Unterstützung für eine zweite Amtszeit, obwohl sie 2021 noch die eigene Präsidentschaftskandidatin gewesen war – ein Vorschlag, den die LDK eingebracht hatte. Da kein Konsens zustande kam, wurde das Parlament aufgelöst und der Weg für Neuwahlen freigemacht.

Die Präsidentenfrage bleibt nun auch Aufgabe des neu gewählten Parlaments. Gelingt abermals keine Einigung, droht dem Kosovo ein Kreislauf weiterer vorzeitiger Parlamentswahlen. Das Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit erklärt – als jüngster Staat Europas. Serbien, dem das Territorium einst angehörte, erkennt diese Unabhängigkeit bis heute nicht an und erhebt weiterhin Anspruch auf das Gebiet.

Kurtis Partei regiert das Land seit 2021.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Sozialbetrug
31.000 Euro AMS-Betrug: Frau lebte in Bosnien und kassierte Leistungen
| Bädersicherheit
Wiener Freibäder reagieren mit strengeren Regeln und mehr Security
| Wahlergebnis
Parlamentswahl im Kosovo: Partei von Kurti gewinnt
| Industrierevival
Rückkehr einer Tradition: Sarajevo will Tabakindustrie wiederbeleben
| Infrastrukturprojekt
Nach Jahren des Wartens: Zenica startet Aquapark-Projekt!
MEHR AKTUELLE NEWS