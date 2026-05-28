Kosovo-Serbien-Dialog: 15 Jahre Verhandlungen, null Unterschrift – wohin steuert 2026?

Seit 2011 sitzen Belgrad und Pristina unter EU-Vermittlung am Verhandlungstisch. Zwei Abkommen wurden ausgehandelt, keines davon förmlich unterschrieben. Anfang 2025 hat die EU mit dem Dänen Peter Sørensen einen neuen Sonderbeauftragten ernannt – sein Mandat wurde im Februar 2026 bis 2028 verlängert. Was bisher geschah, wo der Dialog heute steht – und welche Rolle Österreich dabei spielt.

Wenige Themen prägen die Diaspora aus Südosteuropa in Österreich so unmittelbar wie das Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo. Familien sind grenzüberschreitend verflochten, Reisen, Pässe, Investitionen und kulturelle Bindungen hängen am politischen Klima zwischen Belgrad und Pristina. Genau dieses Klima ist seit 15 Jahren Gegenstand eines von der Europäischen Union vermittelten Belgrad-Pristina-Dialogs – mit bemerkenswert wenig Ergebnis. Dieser Beitrag stellt die Fakten zusammen, ordnet die aktuelle Lage ein und überlässt die Bewertung den Leserinnen und Lesern.

Vom Krieg zum technischen Dialog: Wie der Prozess begann

Den Hintergrund bildet der Kosovokrieg von 1998/99 mit der anschließenden NATO-Intervention und der UN-Resolution 1244, die das damalige Gebiet unter internationale Verwaltung stellte. 2008 erklärte Kosovo seine Unabhängigkeit – ein Schritt, den Serbien bis heute nicht anerkennt. Bereits 2011 begann auf Initiative der Europäischen Union ein „technischer Dialog“ in Brüssel (Übersicht zum Dialogprozess). Ziel war zunächst nicht die Lösung der Statusfrage, sondern die Regelung praktischer Alltagsthemen: Kfz-Kennzeichen, Reisefreiheit, Personenstandsregister, Diplome.

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Die Logik dahinter: Wenn man die ungelösten Grundsatzfragen beiseitelegt und stattdessen das tägliche Leben der Menschen vereinfacht, baut sich Vertrauen auf, das später politische Schritte ermöglicht. So zumindest die Hoffnung in Brüssel.

Brüsseler Abkommen 2013: Der Durchbruch, der keiner wurde

Der erste größere Meilenstein folgte 2013 mit dem sogenannten „Ersten Abkommen über Grundsätze zur Normalisierung der Beziehungen“, besser bekannt als Brüsseler Abkommen. Beide Regierungen erklärten sich bereit, eine Vereinigung serbischer Gemeinden im Norden Kosovos zu schaffen, gegenseitig administrative Strukturen anzuerkennen und Sicherheits- sowie Justizfragen gemeinsam zu regeln.

Das Abkommen wurde paraphiert, jedoch nie vollständig umgesetzt. Die Verbindung serbischer Gemeinden wurde vom kosovarischen Verfassungsgericht 2015 in zentralen Teilen als verfassungswidrig eingestuft. Belgrad warf Pristina daraufhin Vertragsbruch vor, Pristina warf Belgrad Behinderung vor. Diese Vorwürfe bestimmen den Diskurs bis heute – die International Crisis Group dokumentiert die Dynamik in regelmäßigen Lageberichten.

Ohrid 2023: Verbal angenommen, nicht unterzeichnet

Zehn Jahre nach Brüssel folgte das nächste Etappenziel: das im Februar/März 2023 ausgehandelte „Abkommen über den Weg zur Normalisierung“ – häufig als Ohrid-Abkommen bezeichnet, weil die Detailvereinbarungen samt Umsetzungsanhang in der nordmazedonischen Stadt Ohrid finalisiert wurden. Es sieht unter anderem De-facto-Anerkennung, gegenseitige UN-Vertretung, eine institutionalisierte Selbstverwaltung der serbischen Gemeinden in Kosovo und eine garantierte Religionsfreiheit für die serbisch-orthodoxe Kirche vor.

Beide Regierungschefs – der serbische Präsident Aleksandar Vučić und Kosovos Premierminister Albin Kurti – akzeptierten das Abkommen mündlich. Eine förmliche Unterschrift unter ein Dokument gibt es bis heute nicht. Belgrad argumentiert, eine Unterzeichnung wäre faktisch eine Anerkennung Kosovos. Pristina argumentiert, ohne Unterschrift sei die Verpflichtung Belgrads zur Umsetzung nicht bindend genug. Die EU stuft das Abkommen als völkerrechtlich verbindlich ein und stellt es zur Grundlage des weiteren Annäherungsprozesses.

Peter Sørensen: Vierter EU-Vermittler in 15 Jahren

Im Januar 2025 ernannte der Rat der Europäischen Union den dänischen Diplomaten Peter Sørensen zum neuen EU-Sonderbeauftragten für den Belgrad-Pristina-Dialog und für regionale Westbalkan-Themen. Er trat sein Amt am 1. Februar 2025 mit einem zunächst auf 13 Monate begrenzten Mandat an. Am 11. Februar 2026 verlängerte der EU-Rat dieses Mandat um zwei Jahre bis zum 28. Februar 2028. Sørensen folgte auf Miroslav Lajčák, der seit 2020 im Amt war; davor waren bereits Robert Cooper und Edita Tahiri (technische Ebene) sowie Federica Mogherini (politische Ebene) zentral in den Prozess eingebunden.

Sørensen hat 2025 und im Frühjahr 2026 mehrere Gesprächsrunden mit den Chefunterhändlern beider Seiten geführt. Eine Wiederaufnahme strukturierter Verhandlungen auf höchster Ebene gilt jedoch laut Berichten aus Brüssel und Pristina (u. a. Koha.net, European Western Balkans) bis Mitte 2026 als nicht in Aussicht. Das Europäische Parlament hat in seinem jüngsten Bericht 2025 als „verlorenes Jahr“ für die Reformfortschritte Kosovos eingestuft.

Das EU-Paradox: Fünf Mitgliedsländer erkennen Kosovo nicht an

Eine strukturelle Besonderheit des Dialogs: Die Europäische Union vermittelt zwischen einem Beitrittskandidaten (Serbien) und einem Land, das fünf ihrer eigenen Mitgliedstaaten nicht als unabhängigen Staat anerkennen – Spanien, Griechenland, Zypern, Rumänien und die Slowakei. Die Gründe reichen von eigenen innenpolitischen Konflikten mit Separatismus (Spanien/Katalonien, Zypern) bis zu völkerrechtlichen Vorbehalten gegenüber einseitig erklärten Unabhängigkeiten.

Diese Konstellation prägt die EU-Position: Brüssel spricht von „Normalisierung“ und vermeidet das Wort „Anerkennung“ als Ziel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mehrfach klargestellt, dass ein Beitritt sowohl Serbiens als auch Kosovos zur EU eine umfassende Normalisierung der bilateralen Beziehungen voraussetzt. Wie diese Normalisierung konkret aussieht, ist gerade Gegenstand des Streits.

Österreichs Rolle: KFOR, Bundesheer und Diaspora

Für Österreich ist der Dialog kein abstraktes Außenpolitikthema. Das Österreichische Bundesheer ist seit Juli 1999 Teil der NATO-geführten KFOR-Mission. Mit derzeit bis zu 600 Soldatinnen und Soldaten gilt Österreich laut Bundesheer als größter Nicht-NATO-Truppensteller im Kosovo. 2025 wurde das 50. Kontingent entsendet – kaum eine andere Auslandsmission der Republik dauert so lange.

Hinzu kommt die zivilgesellschaftliche Dimension: In Österreich leben sowohl große serbische als auch große kosovarische Communitys. Reisefreiheit, Studienanerkennung, Sozialversicherungsabkommen und Doppelstaatsbürgerschaftsfragen hängen unmittelbar am Stand der Normalisierung. Auch wirtschaftlich ist die Verflechtung erheblich: Österreich gehört für beide Länder zu den größten Investoren und Handelspartnern in der EU.

Stimmung in der Bevölkerung: Was Eurobarometer und Umfragen zeigen

Die jüngste Eurobarometer-Erhebung für die Westbalkanstaaten 2025 zeigt ein gemischtes Bild. In Serbien sprechen sich derzeit rund 33 Prozent der Befragten für einen EU-Beitritt aus – der niedrigste Wert in der Region. Russland und China werden in Teilen der serbischen Öffentlichkeit zunehmend als alternative oder ergänzende Partner wahrgenommen. In Kosovo liegt die Zustimmung zum EU-Kurs traditionell deutlich höher, gleichzeitig wächst dort die Frustration über das Tempo des Erweiterungsprozesses und die ausstehende Visumsfreiheit, die erst Anfang 2024 vollständig eingeführt wurde.

Auf politischer Ebene haben beide Spitzen ihre roten Linien klar formuliert. Präsident Vučić hat wiederholt erklärt, Kosovo niemals als unabhängigen Staat anzuerkennen. Premierminister Kurti besteht darauf, dass jede Vereinigung serbischer Gemeinden im Norden des Landes mit der kosovarischen Verfassung vereinbar sein muss und keine „Republika Srpska 2.0“ entstehen darf – eine Anspielung auf die teilautonome Entität in Bosnien und Herzegowina, deren Konstruktion in Pristina als abschreckendes Beispiel gilt.

Was die EU bisher investiert hat

Seit 2008 hat die Europäische Union laut Angaben des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) über 1,5 Milliarden Euro an Vorbeitrittshilfen, Wiederaufbaumitteln und Programmen in Kosovo investiert – Mittel für Justizreform, Rechtsstaatlichkeit, Infrastruktur und Zivilgesellschaft. Serbien ist mit deutlich größeren Summen im Vorbeitrittsprogramm IPA verankert. Beide Länder erhalten zusätzlich Mittel aus dem 2024 beschlossenen sechs Milliarden Euro schweren Wachstumsplan für den Westbalkan – allerdings gekoppelt an Reformfortschritte.

2026: Verlorenes Jahr oder leiser Neustart?

Ob 2026 ein weiteres Jahr ohne Durchbruch wird, ist offen. Argumente für Stillstand: Serbien steht innenpolitisch unter Druck nach monatelangen Protesten, in Kosovo wurde lange um eine Regierungsbildung gerungen, und in mehreren EU-Hauptstädten gibt es konkurrierende Prioritäten – von der Ukraine-Politik über Migration bis zur Wirtschaftslage. Argumente für Bewegung: Der neue verlängerte Sonderbeauftragte arbeitet eng mit den USA und der NATO zusammen, der Westbalkan-Wachstumsplan schafft finanzielle Anreize, und die EU-Erweiterungsperspektive wird durch die geopolitische Lage neu gewichtet.

Wie weit Sørensens Mandat trägt, hängt am Ende weniger an Brüssel als an den Hauptstädten Belgrad und Pristina – und an dem, was die jeweiligen Bevölkerungen mittragen.

Was heißt das für die Diaspora?

Für Menschen aus Serbien und Kosovo in Österreich bleibt der Dialog mehr als ein außenpolitisches Schauspiel. Solange keine Normalisierung steht, bleiben praktische Fragen offen – von Anerkennung kosovarischer Dokumente in Serbien bis zur grenzüberschreitenden Mobilität von Familien. Gleichzeitig zeigen die letzten 15 Jahre: Trotz aller Blockaden gab es Fortschritte bei Reisefreiheit, Diplomanerkennung und Visumsregelungen. Die Frage, ob das ausreicht oder ob es einen großen politischen Schritt braucht, beantwortet jede für sich.

Hinweis der Redaktion: Dieser Beitrag stellt den Sachstand und die Positionen aller Beteiligten dar, ohne eine Bewertung des Konflikts vorzunehmen. KOSMO bemüht sich um eine ausgewogene Berichterstattung für sämtliche Communitys.