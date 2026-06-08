Rückkehr einer Tradition: Sarajevo will Tabakindustrie wiederbeleben

Sarajevo hatte einst einen Klang, der weit über die Region hallte – jetzt soll er zurückkehren.

Bosnien und Herzegowina blickt auf eine Tabaktradition zurück, die tief in der Geschichte des Landes verwurzelt ist – eine Geschichte, die bis in die Ära der österreichisch-ungarischen Monarchie reicht. Über weite Strecken des 20. Jahrhunderts zählte die Tabakindustrie zu den wirtschaftlichen Pfeilern des Landes, beschäftigte Tausende Menschen und brachte Produkte hervor, die auf europäischen Märkten einen ausgezeichneten Ruf genossen. Sarajevo war dabei ein Zentrum, dessen Name in der gesamten Region für Qualität stand.

Heute versucht eine Gruppe von Enthusiasten und ehemaligen Mitarbeitern der einstigen Tabakfabrik Sarajevo, genau an dieses Erbe anzuknüpfen. Ihre Initiative zielt darauf ab, jene industrielle Tradition wiederzubeleben, für die die Stadt und das Land einst bekannt waren. Das erste greifbare Ergebnis dieser Bemühungen ist die Marke Revolt – ein Feinschnitttabak, der zunächst für den heimischen Markt produziert wird und in 30-Gramm-Packungen erhältlich ist.

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Revolt am Markt

Das Produkt verbindet das akkumulierte Fachwissen mehrerer Generationen von Tabakexperten mit den Anforderungen eines modernen Marktes. Parallel zur Markteinführung im Inland laufen bereits Vorbereitungen für eine Premium-Variante in einer 250-Gramm-Verpackung, die eigens für Duty-Free-Shops an regionalen Flughäfen konzipiert wurde. Damit soll Revolt internationale Reisende erreichen und als Botschafter eines wertvollen industriellen Erbes auftreten, wie gegenüber dem Portal Avaz erklärt wurde.

Die Ambitionen der Initiatoren reichen jedoch weit über ein einzelnes Produkt hinaus. Das langfristige Ziel ist die schrittweise Wiederherstellung der gesamten Wertschöpfungskette – vom Anbau auf heimischen Feldern über die Rohstoffverarbeitung bis hin zur Produktion fertiger Erzeugnisse unter bosnisch-herzegowinischen Marken. In einer Zeit, in der viele einstige Industriegiganten nur noch in den Erinnerungen jener existieren, die sie einst aufgebaut haben, setzt das Projekt Revolt ein bewusstes Zeichen gegen das Vergessen.

Bibics Vision

Mustafa Bibic, einer der Köpfe hinter der Initiative, bringt die Haltung der Gruppe auf den Punkt: „Wir holen nicht die Vergangenheit zurück – wir bauen die Zukunft auf den Fundamenten einer Tradition auf, die Bosnien und Herzegowina einst zu einem der bedeutendsten Tabakzentren in diesem Teil Europas gemacht hat.“ An Ideen, Plänen und Energie mangele es nicht, betont er – wohl aber an einem langen Atem, den der Weg dorthin zweifellos erfordern werde. Die Vision sei dennoch klar: den Ruf der bosnisch-herzegowinischen Tabakindustrie in der Region zu erneuern und eine Produktionskette zu etablieren, die heimische Anbauer, Verarbeiter und Hersteller miteinander verbindet.