Bosnische Drachen von Fans in Toronto empfangen (VIDEO)

Noch vor dem ersten Spiel wurden die Zmajevi mit Fahnen und Jubel empfangen – die Diaspora ließ ihre Drachen nicht allein reisen.

Die Zmajevi (bosnische Nationalmannschaft, „die Drachen“) haben ihre Generalprobe hinter sich – und sind nun auf dem Weg zur großen Bühne. Nach dem Freundschaftsspiel gegen Panama in St. Louis, das mit einem 1:1-Remis endete, bestieg die bosnische Nationalmannschaft das Flugzeug Richtung Kanada. Von dort ging es per Bus direkt zum Hotel, das dem Team bis zum Auftaktspiel der Gruppenphase als Basislager dienen wird.



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Empfang der Fans

Doch die eigentliche Überraschung wartete nicht im Hotel, sondern auf dem Weg dorthin. Noch auf einer der Brücken am Stadteingang empfing eine Gruppe bosnischer Fans den Mannschaftsbus – Fahnen schwingend, lautstark und voller Vorfreude. Ein Bild, das eindrucksvoll vor Augen führt, wie weit die bosnisch-herzegowinische Gemeinschaft in der Welt verstreut ist – und wie leidenschaftlich sie ihre Zmajevi auch in der Ferne unterstützt.

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Auch Teamchef Sergej Barbarez ließ sich diesen Moment nicht entgehen: Der Nationaltrainer filmte die Begrüßungsszene persönlich durchs Busfenster – sichtlich bewegt von der Geste seiner Landsleute.

Auftakt in Toronto

Am 12. Juni um 21 Uhr treffen die Zmajevi in Toronto auf Gastgeber Kanada – das erste WM-Gruppenspiel wartet. Bosnien-Herzegowina nimmt an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 teil und trifft in der Gruppenphase neben Kanada auch auf die Schweiz und Katar.