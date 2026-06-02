Drachen-Kader steht: Bosnisches Nationalteam auf dem Weg zur WM (VIDEO)

Bosnien-Herzegowina steht vor seiner zweiten WM-Teilnahme – der Kader steht, der Spielplan auch. Jetzt zählt nur noch das Feld.

Die Drachen haben ihre WM-Vorbereitung vor rund zehn Tagen aufgenommen und dabei bereits ein erstes Testspiel absolviert – auf der Kosevo endete das Duell mit Nordmazedonien torlos. Danach ging es zunächst nach Frankfurt, von wo aus die Mannschaft weiter in Richtung St. Louis reiste. Dort steht am Samstag ein weiteres Freundschaftsspiel gegen Panama auf dem Programm.

Im Anschluss daran fliegen die Nationalspieler nach Toronto – und warten dort auf ihren Auftritt bei der zweiten WM-Teilnahme der Geschichte.

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Gruppenphase & Kader

In der Gruppenphase treffen die Drachen in Gruppe B auf Gastgeber Kanada, die Schweiz und Katar. Nach dem Auftaktspiel in Toronto folgen zwei weitere Partien auf US-amerikanischem Boden: Am 18. Juni geht es in Inglewood gegen die Schweiz, sechs Tage später, am 24. Juni, beschließt das Team die Gruppenphase in Seattle mit dem Duell gegen Katar.

Zur Erinnerung: Bei der WM-Premiere 2014 in Brasilien schied die Mannschaft bereits in der Gruppenphase aus. Teamchef Sergej Barbarez reist mit einem 27-köpfigen Kader in die USA.

Torhüter: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Mladen Jurkas. Abwehr: Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunić, Nidal Celik, Nihad Mujkic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Arjan Malic. Mittelfeld: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Dzenis Burnic, Armin Gigovic, Ermin Mahmic, Ivan Basic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic. Angriff: Samed Bazdar, Jovo Lukic, Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.