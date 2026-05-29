Trikot-Hype in Sarajevo: Heute Bosnien gegen Nordmazedonien

Sarajevo im Trikot-Fieber: Hunderte Fans stürmten einen Store – und das war erst der Auftakt.

Vor dem Symbol Concept Store in der Ferhadija-Straße herrscht reges Treiben: Hunderte Fans reihten sich geduldig in die Warteschlange ein, um die neuen Trikots der Zmajevi (bosnische Nationalmannschaft) zu ergattern und sich so auf das bevorstehende Länderspiel einzustimmen. Laut Mitarbeitern des Stores übertraf der Ansturm sämtliche Erwartungen bei Weitem.

Sarajevo im Trikot-Fieber

Die Atmosphäre rund um den Laden glich einem kleinen Straßenfest – die Vorfreude der Fans war förmlich greifbar und zog sich durch die gesamte Innenstadt Sarajevos.

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Die offizielle Feuertaufe für die neuen Jerseys steigt heute Abend im Stadion Kosevo, wenn die Zmajevi ab 20:30 Uhr auf die Auswahl Nordmazedoniens treffen.