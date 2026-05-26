Bosniens teuerster Spieler: Alajbegovic knackt Demirovic-Rekord

Mit 18 Jahren, 22 Millionen Euro Marktwert und einem Wechsel zu Bayer Leverkusen – Anel Alajbegovic schreibt gerade Bosniens Fußballgeschichte.

Laut Transfermarkt ist Anel Alajbegovic ab sofort 22 Millionen Euro wert – und damit trotz seiner erst 18 Jahre gleichauf mit Ermedin Demirovic der teuerste Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas. Hinter dieser Bewertung steckt eine beeindruckende Saison im Dress von Red Bull Salzburg: In 44 Pflichtspielen erzielte das Ausnahmetalent 13 Tore und legte vier weitere auf. Bereits abgelöst wurde sein Vertrag von Bayer Leverkusen – und das für lediglich acht Millionen Euro. Bayer 04 Leverkusen hat am 27. März 2026 offiziell bekannt gegeben, Kerim (Anel) Alajbegovic dank einer Rückkaufoption im Sommer von Red Bull Salzburg zurückzuholen und ihn ab der Saison 2026/27 mit einem bis zum 30. Juni 2031 laufenden Fünfjahresvertrag an den Klub zu binden.

Teuerste Zmajevi-Akteure

Hinter dem Duo Demirovic und Alajbegovic folgt Tarik Muharemovic mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro als drittteuerster Zmajevi-Akteur. Dahinter reihen sich Amar Dedic mit 15 Millionen Euro, Sead Kolasinac mit sechs Millionen sowie Ermin Mahmic und Esmir Bajraktarevic mit je fünf Millionen Euro ein. Amar Memic, Nikola Vasilj und Benjamin Tahirovic werden jeweils mit 4,5 Millionen Euro bewertet.

Erwähnenswert bleibt auch Anel Ahmedhodzic, der auf einen Marktwert von zwölf Millionen Euro kommt – nach einem Konflikt mit Emir Spahic und Sergej Barbarez aber nicht mehr zum Kader der Nationalmannschaft zählt.

Wechsel im Sommer?

Da Alajbegovic weiterhin mit einer Reihe europäischer Topklubs in Verbindung gebracht wird, ist ein weiterer Wechsel im Sommer nicht ausgeschlossen.