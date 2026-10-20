Hai tötet Frau beim Schwimmen: Zwei Strände gesperrt

Ein Badetag an der südafrikanischen Küste endet tödlich und zieht sofortige Konsequenzen für gleich zwei Strände nach sich.

Am Dienstag ist eine Frau beim Schwimmen am Orient Beach nahe der südafrikanischen Stadt East London von einem Hai angegriffen worden und ihren Verletzungen erlegen. Die Buffalo City Municipality bestätigte den Vorfall und bezeichnete ihn als „tragisches Ereignis“. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender SABC berichtete über den Angriff und meldete zugleich, dass sowohl der Orient Beach als auch der benachbarte Eastern Beach vorsorglich für Besucher gesperrt wurden.

Strände gesperrt

Im Zuge des tödlichen Vorfalls hat die Buffalo City Municipality umgehend reagiert und die betroffenen Strandabschnitte bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit gesperrt. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Sicherheit von Strandbesucherinnen und Strandbesuchern zu gewährleisten. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, die Absperrungen zu respektieren und den Anordnungen der zuständigen Stellen Folge zu leisten, um das Risiko weiterer Zwischenfälle zu verringern.

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Wenngleich Haiattacken entlang der südafrikanischen Küste vergleichsweise selten vorkommen, sind sie in dieser Region nicht ohne Präzedenz. Strandbesucherinnen und Strandbesucher sowie Reisende werden angehalten, lokale Warnhinweise und Sicherheitsempfehlungen aufmerksam zu verfolgen.

Die Gemeinde arbeitet gemeinsam mit Fachleuten daran, die Hintergründe des Angriffs zu klären und das Risiko künftiger Vorfälle so weit wie möglich zu reduzieren.