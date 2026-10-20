Auto erfasst Zehnjährigen in Wien: Schüler schwer verletzt

Ein Montagmorgen, ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und ein 10-jähriger Schüler liegt schwer verletzt auf der Straße.
Montagmorgen in Wien-Donaustadt: Ein 10-jähriger Schüler wurde gegen 7.50 Uhr an der Kreuzung Oberdorfstraße und Eibengasse bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Dem Unfall vorausgegangen war ein Moment der Unachtsamkeit – der Bub lief unvermittelt hinter einem haltenden Linienbus auf die Fahrbahn.
Keine Reaktionszeit
Ein 41-jähriger Autofahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls in Richtung Erzherzog-Karl-Straße unterwegs. Der Linienbus stand auf der Gegenfahrbahn, als der Junge plötzlich die Straße betrat. Für den Fahrer blieb keine Zeit mehr zu reagieren – es kam zum Zusammenstoß.
Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung des Kindes noch vor Ort und transportierten es anschließend in ein Krankenhaus.
Die genauen Umstände des Vorfalls werden nun vom Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien untersucht.