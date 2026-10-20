Auto erfasst Zehnjährigen in Wien: Schüler schwer verletzt

Ein Montagmorgen, ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und ein 10-jähriger Schüler liegt schwer verletzt auf der Straße.

Montagmorgen in Wien-Donaustadt: Ein 10-jähriger Schüler wurde gegen 7.50 Uhr an der Kreuzung Oberdorfstraße und Eibengasse bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Dem Unfall vorausgegangen war ein Moment der Unachtsamkeit – der Bub lief unvermittelt hinter einem haltenden Linienbus auf die Fahrbahn.

Keine Reaktionszeit

Ein 41-jähriger Autofahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls in Richtung Erzherzog-Karl-Straße unterwegs. Der Linienbus stand auf der Gegenfahrbahn, als der Junge plötzlich die Straße betrat. Für den Fahrer blieb keine Zeit mehr zu reagieren – es kam zum Zusammenstoß.

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Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung des Kindes noch vor Ort und transportierten es anschließend in ein Krankenhaus.

Die genauen Umstände des Vorfalls werden nun vom Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien untersucht.