Mehrere Verletzte am Wiener Gürtel: Auto kracht gegen Hauswand

Ein Pkw rast in Wien-Ottakring in eine Hausfassade – mehrere Menschen werden verletzt, die Ursache ist noch ungeklärt.

Am Montagnachmittag ereignete sich am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Gegen 14 Uhr geriet ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache außer Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab, überquerte den Gehsteig und prallte schließlich gegen eine Hausfassade. Im Zuge des Aufpralls wurden ein Hydrant, mehrere Fußgängerampeln sowie ein Stromverteiler in Mitleidenschaft gezogen.

Mehrere Verletzte

Die beiden Fahrzeuginsassen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu und mussten umgehend notfallmedizinisch versorgt sowie in ein Krankenhaus transportiert werden. Auch mehrere Fußgänger, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Gehsteig aufhielten, wurden verletzt – über Anzahl und Schwere ihrer Verletzungen lagen zunächst keine gesicherten Informationen vor.

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Nachdem die verletzten Personen versorgt worden waren, übernahm die Berufsfeuerwehr Wien die Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs, das schließlich mit einem Abschleppwagen abtransportiert wurde.