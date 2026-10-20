Crash in Wien: Bim kollidiert mit Rettungsfahrzeug

Eine Straßenbahn und ein Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes kollidieren in Wien-Simmering – eine Person muss medizinisch versorgt werden, zwei Bim-Linien sind vorübergehend eingeschränkt.

Am Dienstagvormittag kam es gegen 9.30 Uhr an einer Kreuzung in Wien-Simmering zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn der Linie 71 und einem Einsatzfahrzeug des Wiener Roten Kreuzes. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Die Berufsrettung Wien bestätigte den Einsatz.

Verkehr beeinträchtigt

Der Unfall sorgte vorübergehend für Einschränkungen bei den Straßenbahnlinien 11 und 71. Die Linie 11 verkehrte nur zwischen Otto-Probst-Platz und Fickeysstraße, die Linie 71 lediglich zwischen Schottenring U und Fickeysstraße. Als Ausweichmöglichkeiten nannten die Wiener Linien die Buslinien 69A, 71A, 71B und 73A. Später konnte der Straßenbahnbetrieb wieder aufgenommen werden, zunächst allerdings mit unregelmäßigen Intervallen.

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Nach Angaben der Berufsrettung Wien musste eine Person notfallmedizinisch versorgt werden. Ob sie sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in der Straßenbahn oder im Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes befand, war zunächst noch nicht bekannt. Auch über die Schwere möglicher Verletzungen lagen vorerst keine weiteren Angaben vor.