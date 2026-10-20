Halb Innsbruck plötzlich finster – Tausende Haushalte ohne Strom

Plötzlich war der Strom weg – tausende Haushalte in Innsbruck im Dunkeln. Die Ursache ist noch nicht restlos geklärt.

Am Dienstag um 13.33 Uhr kam es im östlichen Stadtgebiet von Innsbruck zu einem Stromausfall, der rund 19.000 Kundenanlagen betraf. Als Betreiber des Versorgungsnetzes informierten die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) über den Vorfall. Demnach löste eine automatische Schutzfunktion aufgrund festgestellter Abweichungen den Ausfall aus.

Schnelle Wiederherstellung

Bereits um 13.44 Uhr – elf Minuten nach dem Ausfall – war die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt. Was die genaue Ursache der Abweichungen betrifft, laufen die Untersuchungen noch.

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Neben dem Stromausfall waren auch rund 70 Kunden vorübergehend ohne Internetverbindung. Technische Einsatzkräfte befanden sich unmittelbar vor Ort, um verbleibende Störungen zu beseitigen.