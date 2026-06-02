Pazifik heizt sich auf – Super-El-Niño bedroht Weltklima

Ein Klimaphänomen baut sich auf – und diesmal könnte es besonders heftig ausfallen. Die Ozeane senden alarmierende Signale.

Die Anzeichen für ein besonders ausgeprägtes El-Niño-Ereignis nehmen zu. Vor allem die Meeresoberflächentemperaturen im Mai liefern dafür deutliche Belege: Mehrfach wurden dabei bislang gemessene Höchstwerte übertroffen. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Erderwärmung und des sich ankündigenden El Niño warnte die Weltwetterorganisation (WMO) erneut eindringlich. In den kommenden fünf Jahren würden die globalen Durchschnittstemperaturen mit hoher Wahrscheinlichkeit Rekordwerte erreichen oder zumindest in deren Nähe verbleiben.

Als zentrales Indiz für das Entstehen eines El Niño gilt die steigende Meeresoberflächentemperatur im Pazifik. Satellitenbilder dokumentieren einen ansteigenden Meeresspiegel, der auf sich ausdehnendes Warmwasser zurückzuführen ist. Hinzu kommen erste Windanomalien, die auf das bevorstehende Klimaphänomen hindeuten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

„Dass wir in den nächsten Monaten im tropischen Pazifik ‚El Nino‘-Konditionen vorfinden werden, ist ziemlich sicher. Es gibt schon Signale, und das wird sich weiter aufbauen in den nächsten Monaten“, erklärte Klaus Haslinger, Leiter der Kompetenzeinheit Klimasystem und Klimafolgen bei der GeoSphere Austria, gegenüber ORF.at. Merklich spürbar werde das Phänomen allerdings erst ab dem Sommer und im Herbst. Den Höhepunkt erreichen El-Niño-Ereignisse typischerweise in den Monaten Dezember bis Februar.

El Niños Entstehung

El Niño zählt zu den bedeutendsten Antriebskräften der jährlichen Klimavariabilität auf der Erde und wirkt sich auf Niederschlags- und Temperaturmuster weltweit aus. Die konkreten Folgen unterscheiden sich jedoch je nach Region und Jahreszeit erheblich. Vereinfacht erklärt entsteht El Niño – ebenso wie das gegensätzliche Phänomen La Niña – durch ein Wechselspiel veränderter Meeres- und Luftströmungen in Äquatornähe und über dem Pazifik.

Unter normalen Bedingungen wehen die Passatwinde von Ost nach West, warmes Wasser sammelt sich im Westpazifik, während im Ostpazifik kaltes Tiefenwasser aufsteigt. Setzt El Niño ein, erwärmt sich der Pazifik merklich, die Passatwinde schwächen sich ab oder drehen nach Osten, das Warmwasser breitet sich in Richtung Osten aus, und das Aufsteigen kalten Tiefenwassers wird unterbunden.

Die Folge davon können Dürreperioden in Australien und Teilen Asiens sowie heftige Regenfälle in Amerika sein. Im Atlantik tendiert El Niño dazu, die Windstärken zu erhöhen oder Windrichtungen zu verschieben, was die Entstehung von Stürmen hemmen kann. Im Pazifik hingegen begünstigt das wärmere Meerwasser die Sturmbildung, da es zusätzliche Energie bereitstellt.

Europa ist zwar nicht unmittelbar von Extremwetterereignissen betroffen, doch indirekt kann El Niño in allen Weltregionen Auswirkungen haben. So können Extremwetterereignisse in bestimmten Gebieten zu Ernteausfällen führen, deren Folgen weltweit zu spüren sind. Darüber hinaus steigt in El-Niño-Jahren die globale Durchschnittstemperatur – nach Angaben der britischen Meteorologiebehörde Met Office um rund ein Fünftel Grad Celsius.

Die im Pazifik gespeicherte Wärmeenergie entlädt sich nämlich auch in der Atmosphäre, was die Auswirkungen der Klimakrise in solchen Jahren verstärken kann. Der Begriff „Super-El-Niño“ ist in der Wissenschaft bislang nicht offiziell etabliert, dennoch berichten zahlreiche Fachleute und vor allem viele Medien von einem bevorstehenden Ereignis dieser Kategorie. „Wenn die Temperaturabweichung im tropischen Pazifik deutlicher als bei normalen ‚El Nino‘-Ereignissen ist, dann kann man vielleicht von einem ‚Super-El-Nino‘ sprechen“, sagte GeoSphere-Austria-Klimaforscher Haslinger gegenüber dem ORF.

Besonders starke El-Niño-Ereignisse wurden in den Jahren 1982/83 und 1997/98 sowie zuletzt 2016 verzeichnet. Beim bislang stärksten gemessenen El Niño vor zehn Jahren verursachte das erwärmte Meerwasser laut der James-Cook-Universität die schwerste je dokumentierte Korallenbleiche am Great Barrier Reef vor der Küste Australiens. Das Klimaphänomen tritt etwa alle zwei bis sieben Jahre auf und hält in der Regel rund ein Jahr an.

Steigende Ozeantemperaturen

Unabhängig von El Niño erwärmen sich die Weltmeere durch den Klimawandel kontinuierlich. Sie nehmen mehr als 90 Prozent der überschüssigen Wärme auf, die sich im Klimasystem ansammelt. Derzeit liegen die Oberflächentemperaturen der Ozeane deutlich über den Werten der Vorjahre und nähern sich dem bislang gemessenen Maximalwert. In den vergangenen Monaten betrug die globale Meerestemperatur im Durchschnitt über 21 Grad Celsius.

Während sich Meerestemperaturen bereits mit guter Genauigkeit vorhersagen lassen, gestaltet sich die Prognose atmosphärischer Entwicklungen deutlich schwieriger. Luftströmungen und ihre Veränderungen sind hochgradig variabel und kaum verlässlich vorherzusagen. Unerwartete Wendungen sind jederzeit möglich – wie etwa 2017, an das sich Klimatologe Haslinger erinnerte: „Da wurde auch im Frühjahr ein deutliches ‚El Nino‘-Signal prognostiziert und im Sommer ist es dann zusammengebrochen und ein ‚La Nina‘-Ereignis geworden.“

Es liege in der Natur der Sache, dass Prognosen eines derart hochkomplexen Systems unsicherer werden, je weiter sie in der Zukunft lägen, so Haslinger weiter. „Minimale Änderungen im System, die man gar nicht messen kann, können in der weiteren Zukunft für größere Veränderungen sorgen.“ Derzeit bewege sich die prognostizierte Temperaturabweichung im tropischen Pazifik zwischen plus einem und plus dreieinhalb Grad Celsius, sagte der Klimaforscher. „Das ist eine relativ große Spannweite.“ Sollten die Abweichungen tatsächlich im Bereich von drei bis dreieinhalb Grad liegen, sei ein Super-El-Niño wahrscheinlich.