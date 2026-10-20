KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Messerattacke

Schere gezückt: WEGA nimmt Mann auf Mariahilfer Straße fest

Schere gezückt: WEGA nimmt Mann auf Mariahilfer Straße fest
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Eine abgelehnte Bitte um Geld soll auf der Wiener Mariahilfer Straße zu einer gefährlichen Situation geführt haben: Ein 69-Jähriger bedrohte eine Passantin laut Polizei mit einer Schere.

Am Montagabend kam es gegen 19.30 Uhr auf der Mariahilfer Straße in Wien-Mariahilf zu einem Polizeieinsatz. Ein 69-jähriger Mann soll eine 49-jährige Passantin zunächst um Bargeld gebeten haben. Nachdem die Frau dies ablehnte, soll er eine Schere gezogen und sie damit bedroht haben.

Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Aufgrund der gemeldeten Bewaffnung kamen auch Einsatzkräfte der WEGA zum Einsatz.

WEGA nimmt Mann fest

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 69-Jährigen wenig später ausfindig machen. Beamte der WEGA nahmen den Mann vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten auch die Schere sicher.

Der Tatverdächtige verfügt über keinen festen Wohnsitz. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er schließlich in eine Justizanstalt gebracht.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Datenschutzurteil
Urteil mit Sprengkraft: Familienvater zwingt Google vor Gericht in die Knie
| Expansionskurs
Österreichs Drogerie-Riese krempelt alles um: Was Bipa jetzt plant
| Stromausfall
Halb Innsbruck plötzlich finster – Tausende Haushalte ohne Strom
| Charity Run
Vedran und Adnan laufen für Kinder in Cazin: 25.000 Euro sind das Ziel
| Bergunfall
Mutter lässt Söhne allein auf Berg zurück – Wanderer retten Kinder
MEHR AKTUELLE NEWS