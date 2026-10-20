Schere gezückt: WEGA nimmt Mann auf Mariahilfer Straße fest

Eine abgelehnte Bitte um Geld soll auf der Wiener Mariahilfer Straße zu einer gefährlichen Situation geführt haben: Ein 69-Jähriger bedrohte eine Passantin laut Polizei mit einer Schere.

Am Montagabend kam es gegen 19.30 Uhr auf der Mariahilfer Straße in Wien-Mariahilf zu einem Polizeieinsatz. Ein 69-jähriger Mann soll eine 49-jährige Passantin zunächst um Bargeld gebeten haben. Nachdem die Frau dies ablehnte, soll er eine Schere gezogen und sie damit bedroht haben.

Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Aufgrund der gemeldeten Bewaffnung kamen auch Einsatzkräfte der WEGA zum Einsatz.

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WEGA nimmt Mann fest

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 69-Jährigen wenig später ausfindig machen. Beamte der WEGA nahmen den Mann vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten auch die Schere sicher.

Der Tatverdächtige verfügt über keinen festen Wohnsitz. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er schließlich in eine Justizanstalt gebracht.