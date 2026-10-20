5 Sterne auf der Page & trotzdem Schrott? Darum sollte man Online-Bewertungen mit gesundem Misstrauen betrachten

Das Produkt hat 4,5 Sterne, 3890 Bewertungen und beim Blick darunter sieht man eine Reihe Kundenrezensionen, die sich alle irgendwie so lesen, als wären sie von einer und derselben Person geschrieben worden. Trotzdem: Beim Restaurant oder Hotel buchen und Shop ausprobieren ist die Sache nach dem ersten Blick auf die Sterne oft schon entschieden. Bewertungen machen die Entscheidung leichter, aber ob dahinter auch echte Erfahrungen stecken, sieht man den Sternen nicht an.

Wir leben in einer Zeit, in der Online-Rezensionen fast immer mit im Spiel sind: Geht es um ein Restaurant, wird kurz Google gecheckt. Man sucht ein Hotel? Erstmal die Bewertungen lesen und Eindrücke von Gästen sammeln. Ein Einkauf in einem noch unbekannten Online-Shop steht an? Mal sehen, was andere Käufer dazu zu sagen haben. Nur leider weiß man bei Bewertungen heute nicht mehr, was wirklich echt ist und was gekauft, kopiert oder schlichtweg erfunden wurde.

Das Thema ist hier in Österreich inzwischen so groß, dass sogar das Wirtschaftsministerium reagiert.

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Eine hohe Bewertung ist noch lange kein gutes Zeichen

Eine gute Bewertung beruhigt erstmal und positive Kommentare fühlen sich wie eine Absicherung an, vor allem, wenn man einen Anbieter überhaupt nicht kennt.

5 Sterne sehen erstmal gut aus. Nur weiß man damit noch nicht, wie diese 5 zustande gekommen sind. Bei Hotels, Shops oder Lieferdiensten kann man das schon mal falsch einschätzen. Bei Angeboten, bei denen Geld eingesetzt wird, wird der Blick darauf noch wichtiger. Wer sich zum Beispiel die Bewertungen von Online Casinos auf Casino.org anschaut, findet deshalb nicht nur eine Note, sondern auch Infos zu Anbietern, Spielen, Zahlungen und Bedingungen. Das hilft bei der Einordnung. Mehr aber auch nicht. Glücksspiel bleibt Glücksspiel, Geld kann weg sein und das Angebot ist nur für Erwachsene gedacht.

Beim Restaurant ist der Schaden im Zweifelsfall ein schlechtes Essen – bei anderen Diensten kann eine falsche Einschätzung deutlich teurer werden.

Ein Hotel mit 3,9 Sternen und Hunderten ausführlichen Bewertungen kann am Ende glaubwürdiger wirken als ein Anbieter mit glatten 5,0 Sternen und zwanzig Einzeilern à la „Alles war perfekt, gerne wieder“.

Österreich geht inzwischen gegen Fake-Rezensionen vor

Das Thema beschäftigt mittlerweile nicht nur genervte Kunden und Wirte. Im August 2026 richtete das österreichische Wirtschaftsministerium eine eigene Anlaufstelle für Tourismusbetriebe ein, die von manipulierten Rezensionen betroffen sind.

Der neue Leitfaden zum Umgang mit Fake-Bewertungen erklärt unter anderem, wie verdächtige Reviews dokumentiert, gemeldet und rechtlich eingeordnet werden können.

Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner bezeichnete Fake-Bewertungen dabei als „längst kein Randphänomen mehr“.

Eine bundesweite Befragung im Auftrag der Österreichischen Hotelvereinigung mit 1.000 Teilnehmern kam im August zu dem Ergebnis, dass bereits zwei Drittel der Österreicher Erfahrungen mit Fake-Bewertungen gemacht haben.

Dass Betriebe inzwischen konkrete Hilfe bekommen, ist deshalb kaum überraschend. Die neue Unterstützung gegen Fake-Rezensionen in Österreich richtet sich vor allem an Hotels, Gastronomie und Freizeitbetriebe, bei denen ein einziger erfundener Verriss schnell sichtbar im Bewertungsprofil hängen bleibt.

Zu perfekt kann verdächtig sein

Gefälschte Bewertungen müssen nicht schlecht sein. Oft geht es genau in die andere Richtung.

Mehrere Fünf-Sterne-Kommentare innerhalb weniger Stunden, auffällig ähnliche Formulierungen oder Accounts, die fast nur Bestnoten verteilen, sind zumindest ein Grund, genauer hinzusehen. Verdächtig wird es ebenfalls, wenn die Texte kaum etwas über das eigentliche Produkt oder den Besuch verraten.

Mittlerweile gibt es sogar Dienstleister, die Unternehmen gegen schlechte Rezensionen helfen wollen. Watchlist Internet stieß im September 2026 bei verschiedenen solchen Seiten auf angebliche Kundenberichte, die je nach Land unter anderen Namen auftauchten, inhaltlich aber praktisch identisch waren.

Das ist der Punkt, an dem fünf Sterne plötzlich weniger beruhigend wirken.

Beim Online-Shop reichen Sterne allein sowieso nicht

Bei unbekannten Shops sollte die Bewertung nur ein Teil des Checks sein. Ein sauber gestalteter Shop kann in wenigen Minuten seriös aussehen, obwohl dahinter niemand sitzt, der jemals Ware verschicken will.

Wie groß das Problem ist, zeigt die laufend aktualisierte Fake-Shop-Liste von Watchlist Internet. Anfang Oktober 2026 waren dort bereits mehr als 25.000 betrügerische Shops erfasst. Jeden Tag kommen neue Domains hinzu.

Ein fehlendes Impressum, unrealistisch niedrige Preise oder plötzlich nur noch Vorkasse beim Bezahlen sind stärkere Warnsignale als fünf begeisterte Kommentare direkt auf der Shop-Seite.

Browser versuchen inzwischen ebenfalls, bei der Einordnung zu helfen. Google testet eine Funktion, bei der Chrome Informationen aus verschiedenen Quellen bündelt und die Vertrauenswürdigkeit eines Webshops direkt im Browser einordnet. Das ersetzt den eigenen Blick nicht, macht den schnellen Check aber leichter.

Lieber drei schlechte Bewertungen richtig lesen

Negative Bewertungen können aufschlussreicher sein als der Sterneschnitt. Wenn da nur „Katastrophe!!!“ steht, bringt auch das wenig. Wenn dagegen aber mehrfach dieselben Probleme angesprochen werden, wird es interessant: das Zimmer kleiner als auf den Bildern, Lieferung zu spät, Support nicht erreichbar und so weiter …

Ein paar konkrete Rezensionen sagen deshalb oft mehr als 4,9 Sterne mit zwei Nachkommastellen. Kurz das Impressum, die Zahlungsarten und aktuelle Bewertungen checken, bei größeren Käufen am besten noch eine zweite Plattform dazu nehmen.

Sternebewertungen sind okay, um sich einen allerersten Eindruck zu machen, mehr aber auch nicht.