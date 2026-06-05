Rücküberweisungen vom Balkan: Was die Diaspora wirklich heimbringt

Es ist wieder so weit. Im Sommer füllen sich die Straßen am Balkan mit vertrauten Kennzeichen aus Wien, Graz und Salzburg. Wer aus Österreich in die Heimat fährt, kennt die Sprüche schon. „Ihr kommt nur zum Haareschneiden, zum Autoreparieren, zum Zähnemachen.“ Dahinter steht jedoch eine Zahl, die selten jemand laut nennt. Die Rücküberweisungen vom Balkan halten ganze Volkswirtschaften am Leben. Außerdem stammt ein großer Teil dieses Geldes aus Österreich. Konkret aus den Taschen genau jener Familien, über die mancher gerne spottet.

Den Spott kennt jede Familie

Die Szene wiederholt sich jeden Sommer. Die Heimkehrer steuern ihre Tankstelle an und füllen den Tank. Gleichzeitig spötteln manche Daheimgebliebenen über die Gäste. Schließlich kämen sie nur für Friseur, Werkstatt und Zahnarzt. Dabei lohnt es sich, den Spieß umzudrehen. Mit ihrem Geld könnten diese Familien überallhin reisen. Trotzdem wählen sie jeden Sommer die Heimat. Genau das verdient Respekt statt Hohn. Übrigens kennt dieses Muster nicht nur Bosnien. Auch Serbien, Kroatien und Montenegro erleben jeden Sommer dasselbe.

Autoreparatur in der Heimat während des Sommerurlaubs

Rücküberweisungen Balkan: die Milliarden im Überblick

Die Zahlen sind eindeutig. Die Diaspora überweist jedes Jahr Milliarden in die alte Heimat. Konkret meldet die Zentralbank von Bosnien-Herzegowina für 2024 einen Rekord. Rund 2,9 Milliarden Euro flossen ins Land. Das entspricht über zehn Prozent der Wirtschaftsleistung. Auch Serbien profitiert stark. Allein von Januar bis September 2024 kamen laut Nationalbank rund 3,76 Milliarden Euro zusammen. Kroatien meldet für dieselben neun Monate sogar mehr als 4,8 Milliarden Euro. Montenegro wiederum erhält jährlich rund 843 Millionen Euro. Daher zählen diese Transfers zu den wichtigsten Geldquellen der Region.

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Rücküberweisungen vom Balkan – Milliarden aus der Diaspora

Land Rücküberweisungen Anteil an der Wirtschaft Bosnien-Herzegowina ~2,9 Mrd. € (2024, Rekord) ~10,6 % des BIP Serbien ~3,76 Mrd. € (Jan–Sep 2024) ~8,6 % des BIP Kroatien >4,8 Mrd. € (Jan–Sep 2024) ~7,3 % des BIP Montenegro ~843 Mio. € (2024) ~11 % des BIP

Quellen: Zentralbanken BiH, Serbien (NBS), Kroatien (HNB) sowie Weltbank. (Stand: Juni 2026)

Warum Zähne, Auto und Friseur in der Heimat?

Der Spott trifft einen wahren Kern. Viele Diaspora-Familien erledigen Dienstleistungen bewusst in der Heimat. Der Grund ist meist einfach. Die Preise liegen deutlich niedriger. Besonders deutlich zeigt sich das beim Zahnarzt. In Österreich kostet ein Zahnimplantat mit Krone oft 2.200 bis 3.200 Euro. In Serbien beginnt ein Implantat dagegen bei rund 500 bis 700 Euro. Auch Friseur und Werkstatt sind günstiger, weil die Arbeitskosten niedriger ausfallen. Trotzdem bleibt Vorsicht wichtig. Bei Zahnbehandlungen sollte man Reisekosten, Nachsorge und Garantie immer mitrechnen. Konkret lohnt sich ein Kostenvoranschlag von beiden Seiten.

Zahnbehandlung in der Heimat – günstige Alternative zu Österreich

Österreich ist ein Top-Senderland

Für die Diaspora in Österreich steckt darin ein wichtiges Detail. Ein großer Teil dieses Geldes stammt nämlich von hier. Bei den Transfers nach Bosnien zählt Österreich zu den drei wichtigsten Senderländern. Auch bei Serbien steht Österreich weit vorne. Rund neun Prozent aller Rücküberweisungen kamen 2024 aus der Alpenrepublik. Nur Deutschland und die Schweiz schickten mehr. Nach Kroatien flossen außerdem 371 Millionen Euro direkt aus Österreich. Selbst die Österreichische Nationalbank widmete dem Thema Anfang 2026 einen eigenen Beitrag. Damit steht fest: Wer aus Österreich heimfährt, ist ein realer Wirtschaftsfaktor für die ganze Region.

Diaspora-Familie beim Sommertreffen vor dem Heimathaus

Mehr als Geld: eine Frage der Würde

Am Ende geht es um mehr als Euro und Cent. Es geht um Zugehörigkeit. Die Diaspora könnte ihren Urlaub überall auf der Welt verbringen. Dennoch zieht es viele jeden Sommer zurück. Sie kommen für Familie, Sprache und Erinnerung. Gleichzeitig stützen sie mit ihrem Geld die alte Heimat. Deshalb verdient der alte Spott eine klare Antwort. Die „fremden Kennzeichen“ sind kein Grund zum Hohn. Vielmehr sind sie ein Zeichen von Treue. Und diese Treue trägt jeden Sommer Milliarden über die Grenze.