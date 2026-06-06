Notbremse im Zug: Das passiert wirklich nach dem roten Griff

Ein roter Griff, eine Plombe – und dahinter ein System, das weit mehr steuert als einen simplen Nothalt.

Wer in einem Zug auf die Notbremse blickt, dem fällt zunächst der Hinweis ins Auge, dass ihr Missbrauch unter Strafe steht. Tatsächlich ist sie aus gutem Grund verplombt – sie soll ausschließlich in echten Notsituationen zum Einsatz kommen. Dennoch dürfte sich so mancher Fahrgast schon gefragt haben, was nach dem Ziehen des roten Griffs eigentlich geschieht. Viele gehen davon aus, dass der Zug unverzüglich und ruckartig zum Stillstand kommt und Mitreisende dabei aus ihren Sitzen gerissen werden. Die Realität ist jedoch deutlich komplexer – hinter dem schlichten Griff verbirgt sich ein ausgeklügeltes technisches System.

Technik dahinter

Dass ein Zug nach dem Betätigen der Notbremse stets sofort anhält, ist ein weit verbreiteter Irrtum. Was tatsächlich folgt, richtet sich nach dem jeweiligen Zugtyp und dem Ort, an dem sich das Fahrzeug gerade befindet. In einem Dokument der Deutschen Bahn heißt es dazu: „Wenn die Druckluftbremse aus dem Zug betätigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die Bremsung sofort unterstützen.“ In diesem Fall kommt das Fahrzeug tatsächlich so rasch und sicher wie möglich zum Stehen.

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Im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs stellt sich die Situation mitunter anders dar, weil S- und U-Bahnen regelmäßig durch Tunnel verkehren. Auf der Website der Münchner S-Bahn ist dazu nachzulesen: „Sobald der Zug mindestens zehn Sekunden fährt oder eine Geschwindigkeit von 20 km/h hat, greift die sogenannte Notbremsenüberbrückung (NBÜ).“ Dieses System sorgt dafür, dass im Führerstand ein akustisches oder optisches Signal ausgelöst wird und eine Sprechverbindung zum Lokführer hergestellt wird – der Fahrgast sollte den Notfall dabei knapp und verständlich schildern.

So ist der Triebfahrzeugführer in der Lage, die Lage zu beurteilen und gezielt zu entscheiden, wo der Zug angehalten wird. Denn es gibt Situationen, in denen ein abrupter Halt ein erhöhtes Risiko darstellen würde: mitten in einem Tunnel etwa erschwert dies den Zugang für Rettungskräfte erheblich, und auch für Fahrgäste gestaltet sich ein Ausstieg unter solchen Bedingungen schwierig – bei einem Brand potenziert sich die Gefahr noch einmal. Ähnliches gilt für Brücken oder steile Hanglagen, wo eine sofortige Bremsung die Evakuierung und Erreichbarkeit gleichermaßen beeinträchtigen würde.

In einem offiziellen Dokument der Deutschen Bahn steht: „In Abschnitten mit NBÜ-Kennzeichen muss der Tf zum Halten außerhalb eines Tunnels bis zum ersten Kilometer-/Hektometerzeichen ohne NBÜ-Kennzeichen weiterfahren und dort eine Bremsung einleiten.“ Wird die Notbremse in dieser Zeitspanne erneut betätigt, muss die Überbrückung abermals aktiviert werden – zudem ist der Lokführer verpflichtet, die Fahrgäste darüber zu informieren, dass die Notbremsenüberbrückung in Anspruch genommen wurde. In einigen Zügen übernimmt das eine automatische Durchsage. Es gibt allerdings auch Fahrzeuge, die über keine Notbremsüberbrückung verfügen.

Wann sie gilt

Nicht jede Situation an Bord rechtfertigt den Griff zur Notbremse. Ihr Einsatz will daher gut überlegt sein. Bricht eine Person im Zug zusammen, ist es sinnvoller, eine Sprechstelle aufzusuchen oder das Zugpersonal direkt zu verständigen. Medizinische Hilfe ist am nächsten Bahnhof deutlich schneller zur Stelle als irgendwo auf freier Strecke.

Situationen, in denen die Notbremse gerechtfertigt ist, umfassen: eine Person, ein Tier oder ein Gegenstand, der in der Tür eingeklemmt ist und der Zug bereits anfährt; jemand, der zwischen Zug und Bahnsteig gerät oder Gefahr läuft, mitgeschleift zu werden; Brand, Rauchentwicklung, eine Explosion oder starke Geruchsbelästigung im Waggon sowie eine unmittelbar drohende schwere Gefährdung von Menschenleben im Zug.

Kein triftiger Grund für eine Notbremsung sind hingegen: die Erkenntnis, im falschen Zug oder in der falschen Richtung zu sitzen, eine verpasste Haltestelle, ein verlorener Anschluss, ein vergessener Gegenstand, ein Streit ohne akute Bedrohungslage sowie der Versuch, einer Fahrscheinkontrolle zu entgehen.

Wer die Notbremse ohne berechtigten Anlass betätigt, macht sich wegen Missbrauchs eines Notrufs strafbar – die Strafe kann bis zu einem Jahr Freiheitsentzug betragen. Darüber hinaus besteht für andere Fahrgäste durch die starke Verzögerung ein reales Verletzungsrisiko: Sitzende können nach vorn rutschen, stehende Personen drohen zu stürzen.

Es empfiehlt sich daher grundsätzlich, sich im Zug stets festzuhalten.