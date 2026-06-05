Lkw-Brand im Gleinalmtunnel: A9 in beide Richtungen gesperrt

Im Gleinalmtunnel brennt ein Lkw – die A9 steht still. Pendler müssen sich auf stundenlange Verzögerungen einstellen.

Auf der Pyhrn Autobahn (A9) ist es zwischen dem Knoten Deutschfeistritz und dem Knoten St. Michael zu einer Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen gekommen. Wie der ÖAMTC mitteilte, wird der Verkehr bis auf Weiteres über die S35 umgeleitet. Die Sperre werde voraussichtlich noch „einige Stunden“ aufrechterhalten bleiben.

Lkw-Brand im Tunnel

Ausgelöst wurde die Maßnahme durch einen Lkw-Brand, der sich gegen 5.30 Uhr im Gleinalmtunnel in Fahrtrichtung Spielfeld ereignete – das Fahrzeug stand im Bereich einer Pannenbucht in Flammen. Verletzte gab es bei dem Vorfall nach derzeitigem Stand keine.

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Die Feuerwehr konnte das Feuer inzwischen unter Kontrolle bringen, allerdings herrscht im Tunnel laut ASFINAG weiterhin starke Rauchentwicklung. Sobald ein gefahrloser Zugang möglich ist, werden Fachleute der ASFINAG das Ausmaß der entstandenen Schäden vor Ort erheben.