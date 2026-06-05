Gewitter zum Wochenende – danach steigen die Temperaturen deutlich

Eine Kaltfront wirbelt das Wetter durcheinander – doch dahinter wartet ein freundliches Wochenende mit bis zu 29 Grad.

Eine Kaltfront, gesteuert von einem Tief über den Britischen Inseln, überquerte in der Nacht auf Freitag die Alpen und zieht bis zum Abend weiter in Richtung Osten und Südosten. Sie bringt gebietsweise kräftige Niederschläge sowie eingelagerte Gewitter mit sich. Auch am Samstag bleibt der Einfluss des Tief­druck­komplexes über den Britischen Inseln spürbar – weitere Schauer und Gewitter sind die Folge. Erst am Sonntag sorgt ein Ausläufer des Azorenhochs für eine vorübergehende Wetterberuhigung und steigende Temperaturen. UBIMET-Meteorologe Bence Szabados gibt einen detaillierten Überblick über die kommenden Tage.

Der Freitag startet unter dichter Bewölkung, verbreitet fällt schauerartiger Regen – im Süden auch kräftig. Im Laufe des Tages lässt der Niederschlag von Westen her nach, und zwischen den Wolken zeigt sich gelegentlich die Sonne. Nördlich des Alpenhauptkamms sind am Nachmittag jedoch noch einzelne Schauer möglich, vereinzelt begleitet von Gewittern. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 21 Grad zurück.

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Wochenende im Blick

Der Samstag beginnt vielerorts freundlich und sonnig, doch im Bergland entstehen im Tagesverlauf zunehmend Quellwolken. Ab Mittag ziehen von Westen her Wolken auf, die Schauer bis nach Oberösterreich bringen. Gegen Abend nimmt zwischen Vorarlberg und Salzburg auch die Gewittergefahr zu. Der Wind spielt – abgesehen von lokalen Gewitterböen – kaum eine Rolle. Die Höchstwerte liegen von West nach Ost zwischen 20 und 27 Grad.

Der Sonntag präsentiert sich trocken und abseits vereinzelter Restwolken überwiegend sonnig. Im Bergland entwickeln sich am Nachmittag Quellwolken, die Schauerneigung steigt. Besonders im Salzburger Land, in Kärnten und in der Steiermark ist das Gewitterpotenzial erhöht. Auch im Nordosten sind vereinzelte gewittrige Schauer möglich, während es in weiten Teilen des Landes trocken bleibt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen, die Temperaturen bewegen sich mit 20 bis 27 Grad im jahreszeitlich üblichen Bereich.

Montag: Wärmer

Am Montag dominiert zunächst der Sonnenschein, ehe im Tagesverlauf von Westen und Süden Wolkenfelder aufziehen. Ab dem Vormittag bilden sich Quellwolken, und im gesamten Bergland steigt die Schauer- und Gewitterneigung an. Im Hügel- und Flachland bleibt es hingegen bei einem freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken meist trocken. Der Wind dreht auf nördliche Richtungen und weht überwiegend schwach, einzelne Gewitterböen sind möglich.

Die Temperaturen klettern auf 22 bis 29 Grad.