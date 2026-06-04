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Verkehrsumleitung

Montag startet das Autobahn-Experiment mit Chaos-Potenzial

Montag startet das Autobahn-Experiment mit Chaos-Potenzial
quelle: istockfoto (A7 Autobahn Baustelle)
2 Min. Lesezeit |

Ab Montag gilt auf der Autobahn eine neue Verkehrsführung – und die bringt für Pendler spürbare Veränderungen mit sich.

Ort des Geschehens

Im Zuge der laufenden Generalsanierung der Autobahn wird zwischen der Einhausung Niedernhart und der Anschlussstelle Voest noch bis Sonntag die neue Verkehrsführung eingerichtet – ab Montagfrüh gilt sie für alle Verkehrsteilnehmer. Die Asfinag appelliert an die Lenker, die Baustellenbeschilderung konsequent zu beachten, die orangefarbenen Markierungen zu berücksichtigen, ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten und das Reißverschlussprinzip anzuwenden. All das trage laut dem Unternehmen zur Verbesserung von Verkehrsfluss und Sicherheit bei.

Neues Verkehrssystem

Im Bereich der Anschlussstelle wird auf der Richtungsfahrbahn Prag/Freistadt ein Gegenverkehrsbetrieb eingerichtet – ein sogenanntes Drei-plus-Fahrstreifen-System. Konkret bedeutet das: In Richtung Freistadt stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Ein Fahrstreifen der Richtung A1/Wien-Salzburg wird verlegt und künftig auf der Fahrbahn Freistadt in Gegenrichtung geführt, während der zweite Fahrstreifen auf der Fahrbahn Richtung A1/Wien-Salzburg verbleibt.

Durch diese Umlegung entsteht auf der Richtungsfahrbahn A1/Wien-Salzburg das notwendige Baufeld für die umfangreichen Instandsetzungsarbeiten, die noch bis April 2027 andauern werden. Alle Informationen zu Sperren, Umleitungen sowie zur aktuellen Verkehrslage und möglichen Verzögerungen sind online abrufbar.

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