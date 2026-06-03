Kroatien-Falle zu Fronleichnam: 45 Minuten bis zur Grenze, 35 Stunden Stillstand

Kroatien zieht zum Fronleichnam-Wochenende Tausende Reisende an – doch auf dem Weg dorthin lauern Staus, Baustellen und blockierte Grenzen.

Zum verlängerten Fronleichnam-Wochenende ist auf Kroatiens Autobahnen mit erheblichem Verkehrsandrang zu rechnen. Besonders betroffen sind die Strecken A1, A3, A6 und A7 sowie die Zufahrten zu den größeren Städten und die Grenzübergänge. Bereits am heutigen Nachmittag dürfte der Verkehr merklich zunehmen, die Rückreisewelle wird den gesamten Sonntag andauern.

Zusätzlich können Bauarbeiten auf mehreren Abschnitten zu Verzögerungen führen, wie die Kroatischen Autobahnen (HAC) mitteilen. Die HAC hat nach eigenen Angaben die Verkehrsführung entsprechend angepasst, um den Durchfluss so gut wie möglich zu gewährleisten. Wo es die Situation erlaubt, wurden bestehende Regelungen aufgehoben oder auf den Pannenstreifen verlagert. Bei sehr dichtem Verkehr oder Unfällen im Bereich von Baustellen sind Staus dennoch nicht auszuschließen.

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Staus an Grenzen

An den Grenzübergängen von Bosnien-Herzegowina sowie Serbien nach Kroatien stauen sich unterdessen kilometerlange Lkw-Kolonnen. Fahrer warten seit Tagen auf die Weiterfahrt, die Fortschritte sind minimal. Das serbische Innenministerium erklärte dazu, dass die Ausreise von Lastkraftwagen aus Serbien nach Kroatien durch die Einführung eines neuen kroatischen Zollinformationssystems erheblich erschwert werde. „Nach verfügbaren Informationen kam es zu erschwertem Verkehr infolge der Einführung des neuen kroatischen Zollinformationssystems, das seit 1. Juni in Betrieb ist – was auch in Kontakten mit den zuständigen kroatischen Grenzbehörden bestätigt wurde“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Konkret gilt an den Übergängen Sid und Bezdan für ausreisende Lkw eine vollständige Sperre, während die Einreise nach Serbien normal abläuft. An den Übergängen Batrovci, Backa Palanka und Bogojevo ist die Einreise nach Serbien ungehindert möglich, die Ausreise läuft jedoch verlangsamt ab. Kroatische Medien berichten, dass die Kolonnen heute noch länger sind als am Vortag – der letzte Lkw in der Schlange soll sich rund 45 Fahrminuten vom Übergang entfernt befinden. Ein betroffener Fahrer schilderte seine Lage so: „35 Stunden lang habe ich mich keinen Meter bewegt – und danach bin ich dem Übergang gerade einmal um 500 Meter nähergekommen.“

Baustellen im Überblick

Auf der A1 Zagreb–Split–Dubrovnik wird zwischen dem Knoten Vucevica und dem Knoten Split wegen Bauarbeiten in Richtung Zagreb zweispurig auf einer Fahrbahn gefahren. Besonders komplex ist die Situation am Knoten Split in Dugopolje: Wer aus Richtung Dubrovnik nach Zagreb fährt, muss vom Knoten Bisko bis zum Knoten Split eine Umleitung über die Staatsstraße DC 220, die Bezirksstraße ZC 6260 und die DC 1 bis zum Knoten Dugopolje nehmen. Dieselbe Umleitung gilt für Reisende aus Dubrovnik in Richtung Split.

Fahrer von Zagreb nach Dubrovnik müssen am Knoten Split die Autobahn verlassen, am Kreisverkehr wenden und wieder auffahren. In Richtung Zagreb von Split aus wird über die Ausfahrtsrampe im Gegenverkehr geführt. Lediglich auf der Strecke von Split nach Dubrovnik gibt es derzeit keine Einschränkungen.

Auf der A3 Bregana–Zagreb–Lipovac wird zwischen dem Knoten Sveta Nedelja und dem Knoten Zagreb-West in Richtung Bregana wegen Fahrbahnsanierung auf zwei verengten Spuren über die Servicefahrbahn geführt. Zwischen den Knoten Popovaca und Kutina läuft der Verkehr in beiden Richtungen auf je zwei verengten Fahrspuren, bedingt durch Arbeiten an der Regenwasserkanalisation.

Auf der A6 Rijeka–Zagreb ist zwischen dem Knoten Bosiljevo 2 und Vrbovsko in Richtung Zagreb wegen der Sanierung des Viadukts Zeceve Drage eine zweispurige Führung auf der Gegenfahrbahn in Richtung Rijeka eingerichtet. Ab Mittwoch, dem 3. Juni, stehen in Richtung Rijeka zwei Spuren zur Verfügung, in Richtung Zagreb eine. Am Wochenende – Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juni – kehrt sich das Verhältnis um: Dann sind in Richtung Zagreb zwei Spuren offen, in Richtung Rijeka nur eine.

Am Knoten Matulji auf der A8 (Istrisches Ypsilon, Abschnitt Kanfanar–Ucka) wird wegen der Rekonstruktion des Viadukts Zivice im Bereich der Zufahrtsstraßen und Knotenarme in beiden Richtungen einspurig gefahren.

Die HAC empfiehlt allen Reisenden, die Fahrt frühzeitig zu planen und die aktuelle Verkehrslage laufend zu verfolgen. Informationen sind über die Dienste von HAK (kroatischer Automobilclub) und HAC abrufbar. Zudem wird darauf hingewiesen, die temporäre Beschilderung in Bauzonen zu beachten und die Geschwindigkeit den jeweiligen Straßenverhältnissen anzupassen.