Zagreb-Terror: Zwei Einkaufszentren mussten evakuiert werden

Bombendrohungen treffen Zagreb ins Herz: Zwei der bekanntesten Einkaufszentren der Stadt wurden evakuiert – die Lage bleibt angespannt.

Zwei Einkaufszentren in Zagreb sind am Mittwoch nach Bombendrohungen geräumt worden: Betroffen waren das Arena Centar und die Avenue Mall. Die Polizei hat die Überprüfung der Lage vor Ort aufgenommen. Solange die Spezialkräfte ihre Kontrolle der Gebäude nicht abgeschlossen haben, bleibt ungeklärt, ob eine tatsächliche Gefährdung besteht oder ob es sich um eine Falschmeldung handelt.

Derartige Drohungen führen standardmäßig zur vorbeugenden Evakuierung, bis die zuständigen Einheiten Entwarnung erteilen können.

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Drohungen gleichzeitig eingegangen

Wie das Portal Index.hr berichtet, gingen die Drohungen gleichzeitig bei mehreren Stellen ein – darunter bei Medien, der Polizei sowie den betroffenen Einkaufszentren selbst. In den Nachrichten wurde behauptet, in beiden Gebäuden seien Sprengsätze versteckt worden. Besucherinnen und Besucher wurden daraufhin aus den Einkaufszentren gebracht; Leserinnen und Leser des Portals bestätigten, dass die Evakuierungen bereits in vollem Gange gewesen seien.

Die zuständigen Einsatzkräfte wurden über die eingegangenen Drohungen in Kenntnis gesetzt. Eine offizielle Stellungnahme der Zagreber Polizei lag zum Zeitpunkt der ersten Berichterstattung noch nicht vor. Die Drohnachricht soll nicht ausschließlich an Index.hr übermittelt worden sein, sondern auch an weitere kroatische Medien und Behörden.

Politische Bezüge

Der Inhalt des Schreibens enthält schwerwiegende Drohungen sowie politische Bezüge.

Über die Echtheit der Nachricht und die konkreten Hintergründe herrschte zunächst keine Klarheit.